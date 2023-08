Clamoroso Lukaku, alla Juve gratis

La Juventus punta ancora su Romelu Lukuku, anche se non si concretizzerà lo scambio con Dusan Vlahovic ed è questa la bomba dell’estate

Una coppia col belga e il serbo sarebbe tanta roba in casa bianconera, si può aprire un margine nella trattativa per Lukaku sinora poco considerato ma ideale per la Juve.

Fra test precampionato e voci di mercato, ci si avvicina lentamente all’inizio della stagione. La Juventus ha almeno l’obiettivo di entrare fra le prime quattro in campionato, l’obiettivo è di entrare nella prossima Champions League dando soprattutto animo a una tifoseria spesso turbata nel corso dell’annata precedente.

Tifosi attenti anche al calciomercato, ben sapendo come Dusan Vlahovic sarà l’asse portante della Juve 2023-24. Ma senza dimenticare nemmeno quel Romelu Lukaku spesso tirato in ballo, l’interesse per il belga potrebbe portare il Chelsea a una trattativa per facilitare il suo arrivo in maglia bianconera.

Lukaku a Torino, ecco come

Il centravanti belga non è stato nemmeno menzionato nei nuovi numeri di maglia del Chelsea, o va via oppure rischia di diventare un fuori rosa eccellente per gli inglesi. Qualcosa che va fuori da ogni logica nel calcio inglese, il Chelsea preferisce piuttosto svenderlo che farlo stare a busta paga senza farlo giocare. Ed ecco allora come va in scena un’ipotesi menzionata su Twitter dal giornalista Graziano Campi, a sparigliare anche le carte: Lukaku gratis alla Juventus.

Il belga potrebbe arrivare in Italia e tentare di costruire una super coppia con Vlahovic, la possibilità è che la Juve lo possa ottenere anche negli ultimi giorni di mercato. La Juve punterebbe sul prestito gratuito con eventuale prestito o obbligo di riscatto, in modo da valutare con calma poi l’investimento finale sul centravanti. Non tramonta quindi l’idea Lukaku, va solo capito meglio come poter accontentare il club inglese, non di certo nella posizione migliore a questo punto dell’estate.

La squadra bianconera però ha una condizione da soddisfare, deve cedere un altro attaccante. Vlahovic ormai è fuori dall’orbita del Bayern Monaco, che ha comprato Harry Kane, si punterà a cedere un altro dei centravanti. Due i maggiori indiziati come Kean e Milik, ma con storie ben diverse. Il centravanti cresciuto nel settore giovanile non ha offerte concrete ed è stato riscattato per una trentina di milioni, il polacco invece è seguito a distanza dalla Roma, ma la Juve chiede 15 milioni di euro per liberarlo.