Neymar arriva gratis: ecco come è possibile l’affare dell’estate

La stella del PSG, anch’egli ai ferri corti col club parigino, potrebbe fare il suo clamoroso ritorno ‘a casa’

Saltato un figliol prodigo, se ne fa un altro. Questo l’ultimo sogno di mercato a casa del top club, che sta seguendo molto da vicino l’esplosiva situazione riguardante le stelle del PSG in uscita dal club. In seno alla società transalpina è in atto un vero e proprio terremoto. Kylian Mbappé ha già fatto sapere cosa vuole fare: essere ceduto subito. Per tutta risposta il club non solo è intenzionato a metterlo fuori rosa anche per le gare di Champions League, ma ha già rimosso la gigantografia dell’attaccante che era esposta in uno dei lati esterni del Parco dei Principi. Ritirando anche dagli store ufficiali le maglie del giocatore.

Marco Verratti è un altro che potrebbe lasciare il club, attratto dalle ricchissime proposte arabe. E poi c’è la situazione societaria, ad un passo da un vero e proprio – e sarebbe l’ennesimo – terremoto. Luis Campos, il Ds che ha voluto Luis Enrique, è ad un passo dall’essere allontanato. Motivi personali, di famiglia, sarebbero invece alla base della decisione di Rafel Pol, asistente e braccio destro del tecnico asturiano, di lasciare il club. Con conseguenti, perchè se ne continua a parlare, possibili dimissioni dello stesso Luis Enrique. E Neymar cosa fa in tutto ciò? Ha chiesto di andar via. Aprendo di fatto dei possibili clamorosi scenari.

Il piano di Laporta e Xavi: un club arabo viene in soccorso al Barcellona

Secondo quanto riferito su Twitter da ‘Carpetas Blaugranas‘, un account che segue molto da vicino le vicende di mercato della società catalana, si starebbe concretizzando il possibile grande ritorno di Neymar al Barcellona. Sfumato il sogno di far tornare Leo Messi – il figliol prodigo di cui sopra – ecco l’altro romantico profilo che, a sei anni di distanza dal chiacchierato addio al Barça, potrebbe tornare a vestirsi di blaugrana. Ma come potrebbe andare in porto un’operazione che in teoria il club di Laporta non potrebbe permettersi, finanziariamente parlando? Con l’aiuto di un ricco club della Saudi Pro League.

Il piano è questo. L’Al Hilal – sì, sempre loro, gli stessi che stanno corteggiando Verratti e che hanno fatto mambassa di campioni dal Vecchio Continente – potrebbe acquistare il brasiliano dal PSG per girarlo temporaneamente in prestito ai catalani per una stagione. In questo modo il Barcellona dovrebbe sostenere i soli costi di ingaggio della stella sudamericana, costi che però non sarebbero pari a quelli del faraonico ingaggio che presumibilmente verrà messo sul tavolo per convincere il calciatore ad accettare l’Arabia.

Il tutto potrebbe stare in piedi solo grazie ad una sorta di patto tra il calciatore e il club della Saudi Pro League. Della serie ‘Vengo da voi solo se mi fate fare un anno al Barcellona‘. Forse un po’ fantasiosa come ipotesi, ma nullapuò essere escluso in un mercato denso di colpi di scena.