Sergio Ramos in Serie A: l’offerta è arrivata

La Serie A è pronta ad accogliere un campione come Sergio Ramos, l’ex difensore del Psg potrebbe concludere la carriera con una big italiana.

Il centrale spagnolo Sergio Ramos è ancora determinato. Una nuova sfida potrebbe così riattivare in lui la voglia di essere ancora determinante. Dopo aver giocato in Spagna e in Francia, affronterebbe volentieri la sua terza avventura in un campionato europeo.

Sta valutando tutto con calma, non rischiando scelte avventate e puntando il mirino sul calcio del Vecchio Continente. L’ex Real Madrid è uno dei pochi campioni ultratrentenni che ha resistito alle sirene arabe, nonostante qualche ottima offerta arrivata sul tavolo dei suoi procuratori.

Sarebbe stata una conclusione di carriera abbastanza prevedibile, ma il calciatore spagnolo ha voglia di misurarsi con un tipo di calcio più tecnico, dove poter essere protagonista e ancora determinante.

Sergio Ramos in Serie A, un colpo importante al centro della difesa a costo zero, con il solo peso dell’ingaggio da reggere. Non proprio a economico, ma comunque un investimento adeguato per chi ha vinto in passato quattro Champions League con la camiseta blanca addosso.

Sergio Ramos, derby italiano per il centrale

Lo spagnolo dopo 16 anni e 22 trofei vinti vuole misurarsi con un altro tipo di calcio e soprattutto ha ancora la necessaria determinazione per essere decisivo in campo.

37 anni compiuti a marzo, può giocare ancora almeno due stagioni ad alto livello e proprio per questo è stato proposto a due club italiani: Inter e Milan hanno valutato Sergio Ramos come investimento per la loro difesa.

Valutazioni fatte e invito gentilmente declinato. Almeno per ora, sia i rossoneri che i nerazzurri non hanno accelerato l’affare. L’Inter, seppur a costo zero, non può più reggere dei mega ingaggi. Lo spagnolo non si sarebbe accontentato di un biennale a meno di cinque milioni di euro. Tanti soldi per i nerazzurri da investire su un 37enne non fanno parte dell’attuale filosofia societaria.

Ciò nonostante, Simone Inzaghi attende comunque un altro centrale per completare la rosa, può arrivare qualche colpo in maniera last minute.

Il Milan era l’altra squadra italiana contattata per Sergio Ramos: l’organico rossonero, però, almeno in difesa sembra essere al momento completo, e un eventuale investimento al centro andrebbe in direzione di un giovane.

Il club sta valutando Chalobah dal Chelsea. Sarebbe il terzo affare dagli inglesi e potrebbe essere definito per circa venti milioni di euro. Le questioni anagrafiche prendono il sopravvento, il centrale anglo-nigeriano ha tredici anni in meno dello spagnolo. Che ora potrebbe essere costretto a puntare su altre scelte. Giocare in Serie A rimarrà solo un desiderio sfiorato.