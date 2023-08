Ok in arrivo: colpo last minute, c’è Muriel per l’attacco

Per una squadra di Serie A sarebbe pronto il colpo last minute, c’è infatti Luis Muriel per l’attacco: sarebbe stato dato l’ok per il suo arrivo dall’Atalanta…

Ultimi giorni di calciomercato, ma le trattative proseguono per completare le rose: da un lato i bergamaschi per sfoltire, dall’altra una squadra pronta ad accogliere la punta colombiana, andiamo a vedere cosa sta accadendo ed il punto della situazione riguardante tale trattativa.

Questa settimana sarà l’ultima in cui poter effettuare operazioni, venerdì 1°settembre chiuderà per il calcio italiano la sessione estiva di mercato, motivo per il quale queste ore risulteranno decisive per chiudere gli affari in modo definitivo.

Uno dei possibili giocatori destinati a cambiare maglia è Luis Muriel, il quale rimarrebbe in ogni caso nel nostro campionato, laddove ormai ha messo le proprie radici, da quando è arrivato diverse stagioni fa.

Era l’estate del 2010, sull’allora giovane colombiano piombò l’Udinese, ma a soli 19 anni ed in una squadra arrivata al suo apice, il giocatore fece dapprima due stagioni in prestito, prima agli spagnoli del Granada poi il suo approdo definitivo in Serie A con la maglia del Lecce.

Colpo last second, ecco Muriel

Dal 2012 divise il suo successivo lustro in due anni e mezzo ciascuno tra Udinese e Sampdoria, vissute attraverso grandi giocate ed un rendimento non sempre costante, prima della parentesi di 18 mesi al Siviglia, il prestito alla Fiorentina e l’arrivo all’Atalanta nel 2019, dove il suo talento emerse una volta per tutte.

A Bergamo nelle prime due stagioni realizzò ben 45 reti tra campionato e coppe, poi il suo impiego e le sue realizzazioni sono calate nel biennio successivo, visti gli arrivi questa estate di Scamacca, Colley e Bilal Tourè (anche se quest’ultimo è fermo per infortunio) nel reparto offensivo ed il contratto in scadenza nel 2024, la società nerazzura sta pensando a vendere il suo esperto attaccante.

Sulle sue tracce sarebbe molto interessato il Monza, ma il futuro del colombiano si andrebbe ad intersecare su altre operazioni: qualora i brianzoli dovessero cedere Petagna, riuscirebbero a liberare un posto in avanti, dall’altra parte l’Atalanta si trova indecisa se far partire il suo connazionale Zapata, anche se sembra certa la partenza di uno dei due sudamericani. Sabato sera, gli orobici ospiteranno proprio gli uomini di Palladino al Gewiss Stadium, a poche ore dalla fine del calciomercato, potrebbe essere della partita Luis Muriel, ma non più con la squadra allenata da Gian Piero Gasperini.