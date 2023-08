DAZN, che regalo per gli abbonati: è incluso nel prezzo

Dazn, arriva un regalo per gli abbonati: potranno godersi lo spettacolo di altre competizioni e sarà tutto incluso nel prezzo

Dazn si riconferma un servizio fondamentale per gli appassionati di vari sport. Gli abbonati potranno godersi, senza che sia necessario ampliare il proprio pacchetto e dunque senza spendere ulteriori soldi, diverse competizioni grazie a un accordo vantaggioso.

Lanciato per la prima volta in Spagna, Germania e Svizzera nel 2016, ormai DAZN è diventato un servizio indispensabile per gli appassionati di calcio in Italia. Da diversi anni, la piattaforma detiene infatti i diritti di varie competizioni tra cui la Serie A, la Serie B, la FA Cup, varie partite di calcio femminile, LaLiga e l’Europa League. Tuttavia, non si limita solamente a soddisfare le richieste dei calciofili. Gli abbonati hanno infatti la possibilità di godersi varie sfide di basket e di altri sport grazie a un accordo vantaggioso: ecco di cosa si tratta.

L’offerta di DAZN sarà vasta: raggiunto un accordo fino al 2026

DAZN ha ufficialmente annunciato di aver raggiunto un accordo con Warner Bros. Discovery per la trasmissione dei canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD fino al 2026 in Italia, Spagna, Germania, Austria e Svizzera. Una partnership, che già in passato ha dato la possibilità agli abbonati di fruire di vari eventi sportivi: dai tornei di tennis (Australian Open e Roland Garros) ai mondiali di sci passando per mondo del ciclismo con il Tour de France e il Giro d’Italia.

Il CEO di Dazn Italia, Stefano Azzi, ha espresso l’entusiasmo della piattaforma streaming per l’accordo raggiunto, che permetterà di “offrire agli appassionati un’offerta di intrattenimento sportiva ancora più completa e premium”. L’ampliamento dei contenuti offerti da DAZN non avrà nessuna conseguenza “negativa” per gli abbonati. Difatti, gli appassionati potranno seguire le proprie competizioni preferite senza ulteriori costi semplicemente selezionando una delle offerte proposte dal servizio.

Chi sceglierà di abbonarsi a DAZN potrà farlo mensilmente a partire da 30,99 per il piano STANDARD, che consente di guardare contemporaneamente eventi live o on demand su due dispositivi connessi alla stessa rete internet, oppure a partire da 45,99, con il piano PLUS, che permette a due utenti dello stesso nucleo familiare connessi in due luoghi differenti di fruire dei contenuti. Inoltre, l’interessato potrà scegliere se pagare mensilmente, annualmente a rate o in un’unica soluzione. I prezzi sono soggetti a variazione in caso l’utente scelga di avere maggiore flessibilità sulla disdetta. Infine, per chi volesse abbinare la fruizione dello sport ad altri contenuti, va segnalata l’offerta di TIM che permetterà ai propri clienti di pagare solo 24,99, fino al 31 dicembre, per DAZN, Infinity, Disney Plus, Amazon Prime (6 mesi offerti dall’operatore per i nuovi clienti) e Tim Vision.