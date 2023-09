La Juve lo manda alla Roma: colpaccio last minute

Non solo Lukaku, altro affare last minute potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore: la Juve è disposta a trattare

La Roma ha messo a segno un colpo di mercato impensabile fino a poche settimane fa e che ha mandato in estasi la propria tifoseria. Il mercato giallorosso sembrava chiuso ma la proprietà ha deciso di regalare a Mourinho Romelu Lukaku: il compito dello Special One sarà rinvigorire l’attaccante e farlo tornare ai livelli di un paio di stagioni fa. Non sarà facile, di certo a Roma faranno di tutto pur di trasformare il gigante belga in una macchina implacabile di reti.

Mercato finito? Sembra proprio di no, l’arrivo di Lukaku, arrivato a Ciampino tra l’accoglienza di centinaia di tifosi, potrebbe essere solo il penultimo colpo di mercato di Thiago Pinto. Qualche altro tassello potrebbe essere integrato in rosa perché le prime due giornate di Serie A, nelle quali la Roma ha mostrato i suoi soliti limiti contro Salernitana e Verona, spingono la proprietà a mettere ancora le mani al portafoglio. Ci sarà in particolare da risolvere un problema sulla corsia di sinistra viste le evidenti difficoltà di Leonardo Spinazzola di tornare ai livelli e alla continuità di un tempo.

A Mourinho farebbe davvero comodo quel brillante Spinazzola che, prima dei vari infortuni che lo hanno tartassato nel corso degli ultimi anni, era davvero implacabile sulla fascia. Oggi non è più così e quel problema di corsia si sta riversando sul resto della squadra: occorre quindi un nuovo esterno tutta fascia in grado di espletare i compiti richiesti da Mourinho. Inoltre, nelle scorse ore si è parlato di un sondaggio fatto dal Manchester United per il terzino italiano che rimane ambitissimo sul mercato europeo.

Roma, idea Kostic: difficile ma non impossibile

Nelle ultime ore, secondo le indiscrezione lanciate da Asromalive.it, la Roma potrebbe guardarsi attorno per capire quale calciatore possa essere acquistato per ovviare quel problema sulla fascia. Un nome in particolare potrebbe suscitare l’interesse dell’allenatore portoghese: Filip Kostic, un calciatore che alla Juventus sta giocando sempre meno a causa dell’esplosione del compagno Andrea Cambiaso.

Il serbo, che nelle prime due gare di campionato ha visto i compagni dalla panchina, non è detto che lasci la Juventus e di certo la Vecchia Signora non lo farebbe partire senza opporre resistenza. Ma se dovesse arrivare la giusta offerta, allora Giuntoli & Co. potrebbe dire sì a un’operazione che in questo momento si rivelerebbe clamorosa.