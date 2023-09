Bikini super sexy, Raffaella ‘provoca’ i fan

Raffaella Modugno ha pubblicato online foto davvero provocanti, ma chi è questa modella italiana? Nel suo passato c’è anche un legame col calcio

Fisico statuario, occhi seducenti, pelle ambrata: Raffaella Modugno sembra avere tutto per catturare l’attenzione degli utenti dei social network, sempre alla ricerca di belle ragazze da seguire. D’altronde, a ognuno il suo: c’è chi segue solo canali di ricette, chi di sport, e chi di altro ancora. E se siete tra gli interessati, le più recenti foto postate online dalla bella modella italiana di fama internazionale, probabilmente sarete interessati adesso a sapere qualcosina di più sul suo conto.

Raffaella Modugno non sarà famosissima presso il grande pubblico, ma gode di una certa notorietà nell’ambiente internazionale della moda. È nata vicino Avellino il 3 marzo 1988, e ha presto iniziato la carriera da modella e indossatrice.

Già nel 2007 ha preso parte alle selezioni di Miss Italia, arrivando fino alle semifinali, quindi nel 2011 ha conquistato la fascia di Miss Curve d’Italia Lazio che le ha dato la possibilità di tornare al concorso. Tuttavia, è stata esclusa da Miss Italia 2011 dopo che vennero scoperte alcune foto sexy pubblicate come modella, che violano il regolamento del contest.

Da questa disdetta, però, la carriera di Raffaella Modugno ha saputo trarre giovamento. È subito arrivata a posare per la copertina della versione tedesca di ‘Maxim’, e da lì ha iniziato ad apparire sempre più di frequente in vari ambiti. Ad esempio, nello stesso anno ha avuto una parte nel film ‘Qualunquemente’. Ha posato per brand come Dolce & Gabbana, Prada, Tom Ford e Christian Louboutin, e nel 2013 è pure apparsa nel videoclip della canzone ‘Timber’ di Pitbull.

Alla scoperta di Raffaella Modugno, la modella italiana che conquista i social

A coronare questa rapida ascesa nel mondo dello show business, nel 2014 ‘BE! Magazine’ l’ha nominata tra le 25 donne più belle del mondo. Ma nella sua vita Raffaella Modugno può vantare anche un legame con il mondo dello sport, principalmente perché fin da piccola è stata un’appassionata di basket, e ha giocato per diversi anni. I tifosi di calcio potrebbero però aver incrociato in passato il suo nome o il suo volto, dato che tra il 2012 e il 2013 ebbe una relazione con un noto calciatore di Serie A.

Stiamo parlando dell’uruguayano Diego Forlan, che all’epoca giocava nell’Inter. A parte questo, però, della sua vita privata non si sa tantissimo, e l’unica altra informazione è la relazione avuta, tra il 2017 e il 2019, con il cantante Marc Anthony. Se questo profilo e le foto vi hanno intrigato, non avete che da continuare a seguire Raffaella Modugno su Instagram: il suo profilo ufficiale vanta già 207.000 follower.