Lukaku alla Roma: cambia tutto per lo scudetto

Romelu Lukaku alla Roma fa saltare il banco: cambia tutto nella lotta per lo scudetto. Ecco, di seguito, tutti i dettagli

Falsa partenza per la Roma che nelle prime due giornate di campionato ha racimolato un solo punto, frutto del pari casalingo all’esordio contro la Salernitana.

Piazza giallorossa, notoriamente molto calda, già in ebollizione per un avvio shock e con un José Mourinho bersaglio dell’ironia del web (“Ha dato una nuova definizione a Special One”).

Insomma, all’orizzonte giallorosso sembra stagliarsi il profilo minaccioso della “Rometta”. Ma per fortuna degli innamorati della “Magica” a squarciare i nuvoloni neri che si stavano addensando sul club giallorosso ci ha pensato Romelu Lukaku, il cui arrivo in riva al Tevere, sponda giallorossa, fa saltare il banco nella lotta per lo scudetto.

Lukaku alla Roma: ecco cosa dicono i bookmakers sulla lotta per lo scudetto

Alla fine di maggio del prossimo anno scopriremo se il Napoli, campione d’Italia, succederà a se stesso o no nell’albo d’oro della Serie A. Per l’Oscar del calciomercato, invece, non dobbiamo attendere tutto questo tempo: a poche ore dal gong finale, la ‘statuetta’ va di diritto alla Roma.

Infatti, aver preso ‘Big Rom’ è il colpo dell’estate sia per il valore del giocatore sia per le condizioni economiche dell’operazione: 5 milioni di euro più bonus per il prestito secco annuale al Chelsea, 7.5 milioni all’ex attaccante nerazzurro che ha accettato di decurtarsi lo stipendio che gli versavano i blues pur di vestire il giallorosso.

Questo è il verdetto del ‘campionato dell’estate’ (il calciomercato). Per lo scudetto vero e proprio sarà il rettangolo verde a dire se Lukaku, che dopo essersi allenato con la squadra giovanile del Chelsea ha bisogno di tempo per ritrovare la migliore condizione fisica, sarà il fattore chiave per far risalire in classifica i giallorossi fino al farli inserire nella lotta per lo scudetto.

Nel frattempo, i quotisti delle agenzie di scommesse provano ad anticipare l’esito della Serie A 2023-24. Ebbene, nonostante l’approdo alla corte di Mourinho di ‘Big Rom’ che sicuramente sposta gli equilibri del campionato, i bookmakers non cambiano le loro valutazioni iniziali: per lo scudetto prevedono ancora una corsa a quattro tra Inter, Napoli, Juventus e Milan, con i nerazzurri davanti di poco agli azzurri di Garcia.

E la Roma? Con in rosa l’ex attaccante nerazzurro i giallorossi compiono un bel passo in avanti proiettandosi alle spalle del sunnominato quartetto, tuttavia la quota per lo scudetto ai giallorossi resta alta. I principali operatori di scommesse pagano in media il tricolore alla Roma 15 volte la posta.