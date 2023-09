Che minigonna: Sophie Codegoni è straripante

La minigonna di Sophie Codegoni ha lasciato tutti senza parole. Una bellezza così impattante raramente si era mai potuta vedere

Il bel fisico di Sophie Codegoni non è sicuramente passato inosservato. Tutti i suoi seguaci hanno capito immediatamente che si trattasse di lei nel loro feed di Instagram, considerando che ha un corpo facilmente riconoscibile. Sono inoltre poche, le persone che possono arrivare al suo livello in termini di bellezza estetica. E non ha perso tempo a dimostrarlo, con prove convincenti e soprattutto tangibili.

Ma prima di procedere, cerchiamo di saperne di più a riguardo. La bella Sophie ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo fin da giovane, ritrovandosi a posare per panorami del calibro di Novella 2000 e affiliati vari. Ha inoltre preso parte a Uomini e Donne, con annessi altri programmi di assoluto spessore. Insomma, per una showgirl e influencer nata solo nel 2000 ha un curriculum vitae davvero niente male.

Ai tempi arrivò ad accorgersi di lei niente poco di meno che Chiara Ferragni, una delle principali interpreti del settore. Chi meglio di lei del resto, per capire che una persona è particolarmente portata per stare sui social? Probabilmente nessuno, per l’appunto. Del resto è stata proprio la collaborazione con l’imprenditrice a garantirle ampi palcoscenici. Ultimamente però, si sta parlando di lei principalmente per motivi di gossip.

Il fatto che così tante persone la stiano sentendo nominare di recente, è per via di un avvenimento che la riguarda in prima persona. Ovvero la presunta interruzione della sua relazione. “Presunta” poiché è tutto ancora poco chiaro, e non è dato sapere se la notizie che stanno circolando verranno confermate oppure no.

Sophie Codegoni è meravigliosa: scatto sexy

Sophie Codegoni ha pubblicato una foto a dir poco straordinaria. Così tanti like e commenti non sono affatto arrivati in maniera casuale, anzi. Il suo bel fisico ancora una volta figura tra i grandi protagonisti di uno scatto super sexy. Una meraviglia di fisico, come si suol dire in questi casi.

Il grande merito che ha avuto è stato quello di attirare a sé non solo i suoi fan ossessionati da corpo e forme abbondanti, bensì anche da coloro che la apprezzano per via della sua eleganza mista a sensualità e portamento. Non resta ora che attendere il prossimo scatto di Sophie, per ammirare di nuovo la sua bellezza e il suo fascino.