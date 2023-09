Colpo giallorosso: va alla Juventus per 24 milioni

La Juventus pronta a un colpo non economicissimo per rinforzare la sua rosa: nel mirino c’è un importante giocatore giallorosso, i dettagli

Il calciomercato in Italia è chiuso dal 1° settembre, ma le trattative vanno avanti con gli occhi puntati già sulla finestra di gennaio. E tra le squadre interessate a fare nuovi colpi sembra esserci la Juventus, secondo le ultime indiscrezioni. Anche perché di fatto i bianconeri non hanno acquistato quasi nessuno la scorsa estate, con l’eccezione di Weah, lavorando soprattutto sullo snellimento della rosa. Le casse societarie non sono vuote, ma le nuove operazioni vanno comunque valutate con attenzione.

Nelle ultime ore è emersa la possibilità di un piccolo colpo “giallorosso”, che potrebbe arrivare a costare alla Juve fino a 24 milioni di euro. Non una cifra stratosferica, visti i tempi, ma nemmeno semplice da affrontare per un club che ha già diversi problemi economici e quest’anno è anche senza le coppe internazionali. Per cui, se Giuntoli intende arrivare a fare un simile investimento è perché Allegri ha davvero bisogno di questo rinforzo.

Nel mirino dei bianconeri c’è inaspettatamente un laterale destro, ruolo che sembrava coperto dall’arrivo di Weah, ideale sostituto di Cuadrado, liberatosi a zero. Ma l’americano ex Lille, costato 11,3 milioni, non sembra aver convinto del tutto il tecnico livornese, che infatti contro l’Empoli ha schierato a sorpresa McKennie largo a destra. Ai tempi di Cuadrado, questo ruolo è diventato fondamentale per la risalita del campo della Juventus, e Allegri vuole un giocatore di qualità e affidabilità indiscutibili.

La Juventus tenta il colpo “giallorosso”: un nuovo terzino per Allegri

Giallorosso sì, ma non dalla Serie A. Secondo il portale turco ‘Itibar Haber’, Giuntoli vorrebbe formulare un’offerta per un giocatore del Galatasaray fresco campione nazionale, il 22enne francese Sacha Boey. Arrivato nell’estate del 2021 dal Rennes per 1 milioni di euro appena, il difensore transalpino si è affermato come uno dei migliori giocatori della Super Lig, attirando molto interesse nel calcio europeo. Per adesso pare destinato a restare in Turchia, ma la Juve non vuole farselo scappare.

Boey è un giocatore molto atletico e con ampi margini di crescita e capace di giocare su entrambe le fasce difensive. Non è molto esperto del ruolo di laterale in un centrocampo a cinque, ma per le sue caratteristiche potrebbe adattarsi alla nuova circostanza senza troppe difficoltà. 24 milioni per lui, come detto, non sono pochi, ma in prospettiva potrebbe dimostrare di valerli tutti e anche di più. Potrebbe trattarsi del primo vero colpo “alla Giuntoli” della Juventus.