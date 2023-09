L’Inter ha messo la freccia: addio Juve

Duello di mercato tutto italiano con protagoniste due delle squadre più blasonate della storia della Serie A: Juventus e Inter. I nerazzurri sarebbero pronti a bruciare gli storici rivali sul mercato

Secondo le indiscrezioni, l’Inter di Marotta e Ausilio potrebbe beffare la Vecchia Signora e strappargli uno dei calciatori più apprezzati da Massimiliano Allegri: la battaglia tra i due club si preannuncia molto serrata.

Juventus e Inter in questa finestra estiva di calciomercato si sono rese protagoniste competendo in alcune occasioni per gli stessi obiettivi. All’inizi di questa estate, infatti, il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter sembrava una formalità, ma l’inserimento della Juve ha scombinato i piani della Beneamata che ha deciso di interrompere i colloqui con il belga e il suo entourage. La contromossa nerazzurra, però, non si è fatta attendere: la firma di Juan Cuadrado a parametro zero dopo la fine del suo contratto con la Juventus.

La rivalità tra Inter e Juventus accompagna il calcio italiano da tempi molto lontani. Le due squadre hanno sempre battagliato per i vertici della Serie A e non solo. Sono diverse, infatti, le polemiche che negli anni si sono susseguite, dall’una o l’altra parte, in tema calciomercato.

L’Inter cerca la beffa: la Juve costretta a correre ai ripari

Dopo la telenovela legata a Lukaku, che alla fine ha deciso di tornare in Serie A ma con la maglia della Roma, un altro duello di mercato potrebbe prendersi la scena. Non è un mistero, infatti, che Massimiliano Allegri straveda per Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell’Atalanta.

Anche nel corso dell’ultima estate la Vecchia Signora aveva provato un approccio con la Dea, senza riuscire però a strappare un accordo alla famiglia Percassi. Koopmeiners, oltre alla Juventus, interessa anche al Napoli che, in questa sessione di mercato, ha però deciso di puntare altri profili.

Secondo quanto riportato da fichajes.net, Simone Inzaghi avrebbe messo nel mirino l’ex AZ Alkmaar per portarlo a San Siro già a gennaio. I nerazzurri starebbero pensando di avanzare un’offerta nei prossimi giorni in modo da bruciare la concorrenza nei confronti di Koop. L’olandese, infatti, potrebbe essere l’uomo giusto che possa facilitare la transizione dalla fase difensiva a quella offensiva viste le sue qualità fisiche e tecniche. La Juve rischia, dunque, di perdere uno degli obiettivi per il futuro e di subire un’ennesima beffa sul fronte mercato.

