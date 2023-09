Pallone d’Oro, Messi contro: la frase su Haaland infiamma la sfida

Sfida che sta facendo discutere tantissimo quella tra Messi e Haaland: in ballo c’è la vittoria del Pallone d’Oro

Tra poco più di un mese verrà assegnato il prossimo Pallone d’Oro, trofeo che sancisce a tutti gli effetti quello che è stato il miglior calciatore della scorsa stagione.

In attesa che arrivi il 30 ottobre, data dove verrà consegnato il premio, è uscito l’elenco dei calciatori in lizza per il titolo. L’unico italiano è Nicolò Barella, finalista di Champions League con la sua Inter, e ovviamente non manca nemmeno il nome di Lionel Messi.

L’argentino è il grande favorito ma attenzione a non dare nulla per scontato, manifestazioni di questo tipo hanno insegnato che tutto può veramente succedere.

Ecco perciò che non bisogna dimenticare nemmeno che tra gli altri sfidanti per il Pallone d’Oro c’è anche Erling Haaland. Attaccante norvegese di grandissima prospettiva che secondo qualcuno meriterebbe di vincere il prestigioso riconoscimento più della Pulce.

Una vera e propria sfida tra Messi, che ne ha già vinti sette, e il bomber del domani Haaland che, ovviamente, non è ancora riuscito a mettere in bacheca nessuno di questi titoli. Duello che si sta consumando lontano dal rettangolo di gioco che sta facendo discutere moltissimo gli esperti. L’assegnazione del prossimo Pallone d’Oro ha già diviso il pubblico.

Messi sfida Haaland, polemiche in vista del Pallone d’Oro

Bookmakers e addetti ai lavori non hanno dubbi: Messi si sta dirigendo ad ampie falcate verso il suo Pallone d’Oro numero otto. Solo secondo posto in vista per il ventitreenne attaccante del Manchester City il cui piazzamento sta già facendo storcere il naso a più di qualche addetto ai lavori. L’ultimo ad essersi bruscamente scagliato contro quello che succederà al Théatre du Chatelet il prossimo 30 ottobre è stato l’ex calciatore Craig Burley.

Ex centrocampista scozzese tra le varie anche del Chelsea che, ai microfoni di ESPN, ha dichiarato che sarebbe una vergogna vedere Messi vincere il titolo. Secondo l’ex calciatore oggi opinionista, l’argentino non avrebbe fatto niente di più di Haaland per aggiudicarsi il noto riconoscimento. Certo, sarà pure riuscito a vincere il Mondiale con l’Argentina ma le prestazioni offerte con il PSG sono a tratti state impietose e secondo Burley questo dovrebbe contare.

Se si prendessero in considerazione solo i risultati ottenuti con il club, Haaland avrebbe già vinto. Invece, siccome la FIFA prenderà seriamente in considerazione il trionfo in Qatar, ecco che il pronostico si ribalta e diventa più che probabile che il vincitore tornerà ad essere Messi. Insomma, secondo lo scozzese si tratta di un premio, il Pallone d’Oro, che di questo passo rischia di perdere credibilità.