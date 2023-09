Sarri asfalta l’ex Lazio: parole al vetriolo

Maurizio Sarri ha asfaltato l’ex Lazio con alcune dichiarazioni al vetriolo. Vere e proprie parole di veleno da parte del tecnico biancoceleste già in clima Champions

Maurizio Sarri non è uno che le manda a dire. Col tempo appassionati, addetti ai lavori, presidenti e giocatori hanno imparato a conoscerlo.

Dalle conferenze stampa con tante parolacce al dire sempre quello che pensa. Nel corso della sua carriera è sempre stato schietto anche davanti a chi nella scala gerarchica della società gli è superiore. Ne sanno qualcosa i presidenti, non ultimo Lotito che deve fare i conti ogni tanto con le sue sfuriate. Il tecnico della Lazio è sempre stato così probabilmente sin dai dilettanti dove la sua carriera è iniziata, passando per la C, la B e poi ad Empoli, Napoli, alla Juve e ora in biancoceleste.

Con queste premesse viene facile sapere il parere schietto del tecnico su i suoi rivali. Basta porgli la domanda in un’intervista e se a Sarri non piace lo stile di gioco di un collega non avrà problemi a dirlo. Ne sa qualcosa un ex Lazio, con il tecnico nativo di Bagnoli che ha usato parole al vetriolo per dire ciò che pensava. Ma cosa è successo?

Sarri asfalta l’ex Lazio, parole velenose

Negli ultimi giorni, a dire la verità, nulla, ecco perché dobbiamo risalire a qualche tempo fa. Come è noto a Sarri piace il calcio propositivo, di attacco, spettacolare. Nelle prossime settimane inizierà la Champions League e la Lazio ha pescato nel proprio girone l’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone. Ora tutti sapranno che lo stile di gioco dell’argentino è totalmente diverso da quello di Sarri: pragmatismo, fase difensiva e rendere inoffensivo ogni giocatore di fantasia degli avversari.

Ai più attenti non è sfuggita la frase che anni fa Sarri disse su questo modo di giocare. Vere e proprie parole al vetriolo. Dobbiamo tornare indietro all’epoca in cui il tecnico toscano era sulla panchina del Napoli. L’Atletico Madrid di Simeone aveva appena passato il turno in Champions ai danni del Bayern Monaco con una grande fase difensiva, catenaccio e contropiede. Quando a Sarri gli fecero la domanda sul Cholismo lui rispose categorico: “Difese e ripartenze? Se devo giocare così piuttosto mi alzo e me ne torno in banca”.

Una vera e propria stoccata al collega che non ha mai replicato, nemmeno quando i due si incrociarono nella fase a gironi di Champions nel 2019-20 con Sarri alla Juve. Vedremo adesso se prima di uno dei due match che vedranno contrapposti Lazio e Atletico (quello di andata all’Olimpico è imminente, il 19 settembre) a Sarri verrà rifatta la domanda. E se magari ha cambiato idea, considerando come il calcio si è evoluto e anche la sua Lazio ha spesso fatto ricorso a vittorie stile “Cholo”. Soprattutto l’anno scorso, quando la squadra capitolina ha imparato ad essere cinica e vincere con una buona difesa.