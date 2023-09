Addio definitivo alla Juventus: vola in Premier League

Clamoroso in casa Juventus. Addio alla ‘Vecchia Signora’ per trasferirsi in Premier League. Ecco i dettagli dell’ultima doccia fredda per i bianconeri

Se i club si sono fermati per gli impegni della Nazionale del neocommissario tecnico Luciano Spalletti nell’ambito delle qualificazioni a Euro 2024, non può dirsi lo stesso per il calciomercato.

Certo, il primo settembre scorso è terminata la sessione estiva della campagna trasferimenti dei calciatori; questo, però, non significa che a fari spenti i club non continuino a tessere la tela delle trattative in vista della riapertura, il prossimo gennaio, del mercato.

Indiscrezioni, voci, rumor, quindi, si rincorrono e vedono protagonisti i principali club, italiani ed europei. In particolare, la Juventus che, dopo la doccia fredda della positività al testosterone di Paul Pogba, sempre secondo voci provenienti dalla Spagna deve dire addio a possibile obiettivo di mercato. L’ennesimo smacco per una ‘ Vecchia Signora’ che ha ormai perso il fascino dei tempi d’oro.

Molina, addio definitivo alla Juventus: Manchester City, Arsenal e Aston Villa sulle sue tracce

Come è noto, sono solo due i volti nuovi, Timothy Weah e Andrea Cambiaso, che nell’ultima sessione estiva di calciomercato hanno varcato i cancelli della Continassa, quartier generale bianconero.

Un numero che per il momento non è destinato ad aumentare dal momento che si allontana, forse in maniera definitiva, un profilo accostato alla Juventus.

L’ex Udinese Nahuel Molina, attualmente uno dei punti di forza dell’Atletico Madrid, è stato accostato al club bianconero in vista di un suo eventuale ritorno nella nostra Serie A.

Ritorno che deve essere rimandato visto che sulle tracce dell’esterno argentino, stando a quanto filtra dalla Spagna, ci sono tre club della Premier League, Manchester City, Arsenal e Aston Villa.

Difficile che i bianconeri riescano a inserirsi nella corsa per l’esterno, Campione del mondo in Qatar lo scorso dicembre, anche perché non sarà facile convincere Diego Pablo Simeone a privarsi di una pedina del suo scacchiere tattico che considera imprescindibile.

Nahuel Molina, infatti, è ancora al centro del progetto dei colchoneros tanto che sono già iniziati i primi sondaggi per il rinnovo del contratto in essere in modo da blindarlo.

Insomma, lavori in corso tra Nahuel Molina e l’Atletico Madrid per continuare il loro matrimonio, con buona pace dei citizens, dei gunners, dei villans e dei bianconeri che, per la verità, in questo momento hanno altri pensieri per la testa tra la positività al doping di Pogba e voci (smentite) di cessione del club bianconero da parte della Exor, la ‘cassaforte’ della famiglia Agnelli che controlla la Juventus.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo, scarica l’app di Calciomercato.it: CLICCA QUI