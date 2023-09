Colpo pazzesco: accordo per Mbappe a gennaio

Continua a tenere banco il futuro della stella del Paris Saint Germain Kylian Mbappe: accordo per l’attaccante francese a gennaio, è deciso

Kylian Mbappe è stato al centro delle voci di calciomercato nelle scorse settimane. Ad un certo punto sembrava davvero che potesse lasciare il Paris Saint Germain, considerando la forte rottura che si era venuta a creare tra le parti in causa. L’attaccante francese, come noto, presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2024.

L’ex Monaco, dal canto suo, si è rifiutato di attivare la clausola del prolungamento automatico di una stagione, perciò non è affatto da escludere che il calciatore classe ’98 – 24 anni compiuti lo scorso 20 dicembre – possa abbandonare la nave parigina a parametro zero la prossima estate. Il rischio è abbastanza elevato, ma alla fine il patron Al-Khelaifi e il tecnico Luis Enrique hanno comunque preferito reintegrare in rosa la stella transalpina.

Anche perché il Paris Saint Germain ha perso in un colpo solo due elementi di grande spessore come Lionel Messi e Neymar Junior. Perdere pure Mbappe sarebbe stato decisamente troppo. Tra l’altro, il capitano della nazionale francese è da anni ormai il volto principale della squadra che gioca all’ombra della Tour Eiffel.

È diverso da tutti i suoi compagni, perciò meglio tenerlo il più possibile e provare a convincerlo a prolungare nuovamente l’accordo scritto. Impresa che, però, appare alquanto complicata, visto il fortissimo desiderio di Mbappe di vestire la maglia del Real Madrid, seguendo le orme del suo idolo Cristiano Ronaldo.

La superstar nata a Parigi sogna sin da bambino un trasferimento alla casa blanca e pure le ‘Merengues’ vorrebbero assicurarsi le sue prestazioni un giorno. Mbappe, dal canto suo, è disposto ad aspettare ulteriormente, tant’è che di recente ha rispedito al mittente un’offerta a dir poco mostruosa proveniente dall’Arabia Saudita.

Calciomercato, Mbappe al Real Madrid: accordo già a gennaio

L’Al-Hilal si è reso protagonista di un tentativo concreto, ma l’attaccante in forza al PSG non ne ha voluto sapere. Il destino sembra segnato. Da febbraio in poi il fuoriclasse 24enne sarà libero di firmare un nuovo contratto per accasarsi altrove a giugno.

Il club targato QSI (Qatar Sports Investment) insisterà al fine di trattenere Mbappe o comunque posticipare il termine dell’accordo scritto. La sensazione è che si troverà una soluzione di compromesso che faccia felici tutti. Per il Paris Saint Germain sarebbe un’onta gigantesca lasciar andare a zero un giocatore del genere, oltre che un danno non indifferente dal punto di vista economico.

Intanto, il Real Madrid continua a muoversi sotto traccia e, stando a quanto riferisce il noto insider di mercato Ekrem Konur, la società spagnola vorrebbe raggiungere un accordo con l’entourage di Mbappe già a gennaio. In questo modo i capitolini si avvicinerebbero ancora di più al grande obiettivo, spianando la strada in vista dell’estate 2024. Insomma, ci attendono altre puntate scoppiettanti, la telenovela non è ancora finita.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI!

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI