Conte è il favorito: pronta una grande panchina

Antonio Conte è pronto per il ritorno in panchina, c’è una mossa ora inattesa che può determinare il futuro del tecnico italiano.

Il mister leccese è carico e determinato, rilanciare una grande squadra è il suo obiettivo. Portando i suoi metodi e la proverbiale grinta, l’allenatore è determinato verso un ritorno in grande stile.

L’ultima avventura in panchina non è stata eccezionale, finendo con una grossa delusione. Antonio Conte è stato così sedotto e abbandonato dal Tottenham, con gli Spurs alla fine il cammino è stato deludente. Non per questo però si arrende e anzi rilancia le sue ambizioni.

Lo sanno bene anche i top club che puntano Conte, un allenatore capace di rivoltare gli spogliatoi come un pedalino, cambiando modi di fare, metodi e anche le macchinette del caffè, come accadde ai tempi dell’Inter. È l’allenatore giusto per il rilancio, anche se costa un tantino di più rispetto alla concorrenza.

Conte in panchina, meta a sorpresa per lui

L’allenatore italiano ha sempre guardato con grande interesse i maggiori campionati, sinora ha allenato in Italia e in Inghilterra. Non sempre in maniera continua, il suo record di permanenza è rappresentato dalle tre stagioni con altrettanti scudetti in casa bianconera. E andrebbe ora a sostituire un allenatore che ha fatto la storia del club, come uno degli allenatori più longevi: Conte dopo Simeone all’Atletico, è questa l’ultima idea che sta maturando in Spagna. Una news che viene proposta dai media iberici, convinti come l’allenatore italiano sia l’uomo giusto per il post Simeone.

Il mister argentino occupa la panchina madrilena dall’estate 2011, quando riuscì a fare un’impresa col Catania (subentrando a Marco Giampaolo) e volò poi all’Atletico, vincendo due edizioni della Liga e conquistando due finali di Champions League, entrambe perse. Sarebbe una soluzione imprevista sino a qualche settimana fa, ma forse quella giusta per sostituire un allenatore dal grande carisma come l’argentino. Che ha reso grande l’Atletico, puntando su uomini di carattere e di qualità, imponendo un gioco aggressivo e passionale.

Argomenti che interessano sin da sempre Antonio Conte, capace di trasformare prima la Juventus, poi la Nazionale e infine l’Inter, solamente guardando al percorso italiano. Squadre portate alle stelle e non con grande materiale tecnico, un po’ come ciò che richiede l’Atletico. Gli spagnoli dovranno superare la concorrenza della Roma, che pensa al mister leccese per il post Mourinho, in scadenza nel giugno 2024.