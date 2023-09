Italian Padel Awards, lady Totti in prima fila: fisico mozzafiato

All’Italian Padel Awards Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti, ruba la scena ai protagonisti in campo con il suo fisico mozzafiato

C’era un volta il golf, lo sport più praticato dai calciatori una volta appese le scarpette al chiodo. Tuttavia nel mondo del calcio d’elite, avvezzo agli eccessi di ogni genere, le mode passano velocemente.

E così niente più driver, bastoni, ferri, caddie e green, il nuovo hobby preferito dalle star delle pallone che si godono la loro pensione dorata è il padel, una sorta di tennis che si pratica a coppie in un campo rettangolare e chiuso da pareti sui quattro lati a eccezione delle due porte laterali d’ingresso.

Ovunque, nel Bel Paese, spuntano come funghi dopo una giornata di pioggia campi da padel che sta facendo proseliti anche tra i non sportivi.

Un fenomeno in continua crescita tanto che nella suggestiva cornice del ‘Foro Italico, a Roma, è andata in scena la seconda edizione degli ‘Italian Padel Awards’, inaugurati da un torneo, aperto al pubblico, nel quale si sono confrontati ex calciatori quali Francesco Totti, Luca Toni, Vincent Candela e Demetrio Albertini, solo per citare i più noti.

Italian Padel Awards, lady Totti in prima fila: gambe da urlo

Dopo una lunga giornata di sport e solidarietà gli ‘Italian Padel Awards’ si sono conclusi con il trionfo delle due coppie semifinaliste, quelle formate da Totti-Candela e Toni-Locatelli. Per l’ex capitano della Roma anche il premio ‘Ambassador’, consegnatogli al termine del torneo da Ivan Zazzaroni, Direttore del ‘Corriere dello Sport-Stadio’.

Ad applaudirlo e fare il tifo per lui anche la sua compagna, Noemi Bocchi, la donna per la quale l’ex Pupone ha chiuso il suo matrimonio con la madre dei suoi tre figli, la conduttrice televisiva Ilary Blasi, che a sua volta si consola tra le braccia dell’aitante imprenditore tedesco Bastian Muller.

Spettacolo in campo ma anche sugli spalti grazie a una Noemi Bocchi in splendida forma. In total black, t-shirt e pantaloni, in pendant con la sua dolce metà, maglietta nera e pantaloncini bianchi, Noemi ha catalizzato gli sguardi dei presenti rubando la scena agli ex idoli degli stadi che si davano a ‘padellate’ sul campo.

D’altra parte, il semplice ma elegante outfit, in linea con il tipico dress code di un evento sportivo, ha comunque dato risalto al fisico pazzesco di Lady Totti, in particolare alle gambe quando Noemi, seduta in poltrona nell’area hospitality, le accavallava.

Insomma, Francesco e Noemi sono davvero fatti l’uno per l’altra: se, infatti, sul rettangolo verde il piede dell’eterno capitano giallorosso era d’oro, anche le gambe della sua dolce metà sono preziose come l’oro.

