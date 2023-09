Totti pupazzo: lite accesa in radio

Scoppiata una lite accesa in radio nei confronti di Francesco Totti, ecco cosa è accaduto in queste ore e le parole di fuoco che sono succedute

Pur avendo terminato la carriera da qualche anno, continua a far discutere lo storico capitano della Roma, tanto da comportare un dibattito infuocato tra un giornalista e l’ex Presidente di una squadra di calcio italiana all’interno di una trasmissione radiofonica di questi giorni.

A prendere le parti dell’ex calciatore ci ha pensato infatti Massimo Ferrero, discusso numero uno della Sampdoria nel passato recente, il quale conosce bene il calciatore, l’imprenditore romano ha risposto dall’altra parte agli attacchi feroci del noto giornalista Paolo Bargiggia.

Nel 2017 ci fu l’addio al calcio di Francesco Totti, una carriera vissuta con la maglia della Roma, sin dalle giovanili fino al termine della sua attività agonistica ed il suo saluto commosso all’Olimpico, per i giallorossi ha battuto qualsiasi record, divenendo in modo indiscutibile simbolo e bandiera di tali colori.

Da quando ha smesso con il calcio, ha continuato con la società capitolina per un paio di anni, lavorando per il club come dirigente, incarico lasciato per alcune divergenze di vedute ed un grande rammarico per il diretto interessato.

Lite accesa per Totti, Bargiggia attacca: “Pupazzo immagine”

In tempi recenti, si è occupato di consulenza sportiva sempre all’interno del calcio, mentre la cronaca si è occupato di lui per via della separazione con la showgirl e conduttrice Ilary Blasi, insieme alla quale erano sposati da quasi 18 anni.

Da tempo si discute però di un suo ritorno nella società romanista, e proprio sul presente e futuro dell’ex attaccante ha tuonato Paolo Bargiggia, il giornalista è intervenuto nella trasmissione Non solo sport su Radio Cusano Campus, ecco quali sono state le sue parole: “Ho avuto una grande ammirazione come calciatore, ma come ruolo non ce lo vedo come rappresentante a tagliare i nastri per i Roma Club, farebbe la figura del pupazzo immagine e la bella figurina“.

Durante la trasmissione era presente Massimo Ferrero, dal 2014 al 2021 Presidente della Sampdoria, ma da sempre grande sostenitore della Roma e di Francesco Totti in modo particolare, ecco qual è stata la sua replica nei confronti di Bargiggia: “Il pupazzo proprio no! L’ho visto crescere ed è un bravo ragazzo, sono un lupacchiotto dentro e guai a chi me lo tocca“.