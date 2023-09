Klopp compra dalla Juve: 60 milioni e già a gennaio

Jurgen Klopp punta il mirino sulla Juventus, vuole un big in bianconero ed è pronto all’offensiva con il Liverpool

Il club inglese può spendere già molto per l’inizio del 2024, la riapertura del mercato metterà davanti il sodalizio britannico e la squadra bianconera, c’è un’offerta in ballo davvero interessante dal punto di vista economico.

Il Liverpool prosegue la sua stagione, ben sapendo come dovrà fare molto di più. Senza grandi soddisfazioni nella scorsa stagione, Jurgen Klopp ha capito come la squadra abbia bisogno di nuovi calciatori per aprire un ciclo vincente, come quello che consegnò agli inglesi anche una Champions League qualche anno fa.

In particolare, il mirino è puntato sulla Juventus, squadra che ha quei tre-quattro elementi dall’appeal decisamente europeo. Sono tanti i calciatori bianconeri che possono interessare Klopp, che ha nel mirino i vari Chiesa, Vlahovic, Bremer e Rabiot: su uno di essi ci sarà l’assalto decisivo nel mercato di gennaio.

Juve, 60 milioni per un suo big

La quotazione dei bianconeri non si discosta molto da quanto propone il mercato, è un elemento che vale una cifra importante e ancora può crescere in campo. Klopp sa che potrebbe fare la differenza nel calcio inglese e nei confronti diretti con le altre big della Premier, ha le capacità giuste per imporsi anche su un piano internazionale, dove ha mosso i primi passi nella scorsa stagione. Ecco allora come il Liverpool punta Bremer dalla Juve, il brasiliano è un obiettivo concreto per la difesa.

Il team inglese ha bisogno di un tassello centrale per chiudere la batteria arretrata, quella del brasiliano non è una possibilità remota per il futuro prossimo. La Juventus considera incedibile Bremer… Ma l’offerta giusta potrebbe far vacillare un po’ tutti. Pagato tanto dal Torino, potrebbe essere rivenduto per non meno di 55-60 milioni di euro, sperando quasi di innescare una sorta di asta in Europa.

Il centrale verdeamarelo, dal canto suo, sa che questa stagione potrebbe essere quella decisiva per imporsi definitivamente. Il suo percorso è stato di grande crescita, si è imposto nella Juventus, ha esordito in Champions League ed è stato al mondiale con la sua nazionale. Pur entrando e uscendo dai verdeoro, è uno dei difensori su cui si punterà anche per il futuro, la condizione necessaria per il Liverpool è di entrare nettamente in contatto con il centrale per convincerlo del progetto in Premier.