No a Spalletti, sì ad Allegri: è polemica

Dopo la sosta per le Nazionali torna finalmente il campionato. Tutte le big impegnate con grandi match, ma intanto esplode la polemica.

Dopo circa quindici giorni di pausa per la Nazionale è tornata la serie A. La quarta giornata di campionato ha messo in mostra match di primo piano come Inter-Milan e Juve-Lazio e abbiamo visto in campo il meglio del calcio italiano. Allo stesso tempo non sono mancate le polemiche.

In queste due settimane abbiamo assistito al debutto di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale italiana. Il ct ha prima debuttato con uno sterile pareggio contro la Macedonia, risultato che aveva complicato i piani qualificazione ma ha poi ottenuto una bella vittoria nello stadio di San Siro contro l’insidiosa Ucraina. Un match dove abbiamo visto trame di gioco e primi passi di quella che potrebbe essere la Nazionale dell’allenatore campione d’Italia in carica.

Proprio attorno alla Nazionale azzurra si è creata nelle ultime ore una piccola polemica. Il protagonista è l’attaccante della Juve Federico Chiesa, trascinatore in questa prima parte di stagione della formazione di Allegri; il calciatore non ha disputato i match in Nazionale, ha lasciato in anticipo il ritiro a causa di un problema fisico che lo ha tenuto fuori per qualche giorno. Poco conto calcolando che appena tornato a Torino o quasi Federico è rientrato in gruppo ed è tornato subito a disposizione.

Juve, scoppia la polemica su Chiesa

Ai microfoni di Radio Radio ha parlato il giornalista Furio Focolari ed ha trattato di tanti temi. C’è però la polemica con alcuni che non hanno gradito il comportamento di Chiesa e tra questi c’è appunto Focolari stesso, che, ha dichiarato: “Chiesa, nel giorno in cui la Nazionale giocava un match decisivo per la qualificazione all’Europeo, si stava allenando senza problemi con la Juve”.

Una sentenza netta con il giornalista che ha poi proseguito facendo il paragone con Pellegrini, altro infortunato tornato a Roma dal ritiro di Coverciano: “Per Pellegrini la situazione è diversa, si è comportato sicuramente meglio del bianconero”.

La Juve intanto cerca di tenere il suo gioiello lontano dalle polemiche, consapevole che Federico è fondamentale per il proseguo della stagione. I bianconeri sono al lavoro inoltre per il rinnovo di contratto di Chiesa e il calciatore è uno degli elementi fondamentali nella nuova Juve di Cristiano Giuntoli; trattare il rinnovo non sarà semplice ma lui vorrà chiudere il prima possibile.