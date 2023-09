DAZN, svolta storica: adesso cambia tutto

La piattaforma streaming più seguita tra gli appassionati di calcio mette a segno un grande colpo. L’annuncio di DAZN segna una svolta epocale

La stagione calcistica su DAZN sembra iniziata con il piede giusto. In queste prime giornate di campionato non si sono verificati i disservizi che avevano caratterizzato, tra furiose e roventi polemiche, le stagioni precedenti. Un miglioramento della qualità del servizio molto apprezzata da tifosi e abbonati, cui ha fatto però da contraltare un aumento del costo degli abbonamenti. Una piccola manovra rialzista non molto gradita ai tifosi ma secondo i manager dell’azienda necessaria a far quadrare i conti. Ma in queste ultime ore DAZN ha messo a segno un colpo di grande spessore e notevole impatto soprattutto a livello mediatico.

Grazie alla determinazione dei vertici dell’azienda anglosassone e alla disponibilità dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri) e della FIGC, è stato trovato un accordo per la trasmissione televisiva degli audio dei dialoghi tra gli addetti al VAR e i direttori di gara. I contenuti trasmessi per una questione regolamentare saranno quelli del turno precedente di campionato e andranno in onda nella trasmissione “Sunday night square“, nella quale saranno analizzati i casi più interessanti. I primi casi verranno commentati e approfonditi nel nuovo format “Open VAR“, che prevede ogni settimana un ospite dell’Associazione italiana arbitri.

DAZN, la svolta è davvero importante: tifosi e addetti ai lavori apprezzano

Entusiasmo alle stelle, com’era prevedibile, tra i vertici di DAZN che si rendono protagonisti e testimoni al tempo stesso di un cambiamento radicale a tutti i livelli: “Siamo entusiasti di essere i primi, nella storia del calcio italiano, e non solo, a mostrare in esclusiva le decisioni della Var attraverso le immagini e soprattutto gli audio“, ha commentato l’amministratore delegato di DAZN Italia, Stefano Azzi. Non meno soddisfatto è apparso il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina: “Nasce una comunicazione del tutto nuova ed è l’inizio di una rinnovata cultura sportiva“.

L’intesa raggiunta tra DAZN e gli arbitri al termine di un’articolata e complessa trattativa conferma la volontà da parte delle istituzioni calcistiche di rendere sempre più trasparente il rapporto con il settore arbitrale. L’ascolto dei dialoghi tra arbitri e VAR serve, in teoria, a sgombrare il campo una volta per tutte da sospetti e insinuazioni in merito all’operato dei direttori di gara. Si tratta di un primo passo, importante ma non decisivo in un percorso ancora molto lungo.