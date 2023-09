Elodie senza veli, si vede (quasi) tutto: la Foto fa il pieno di like

Lancio promozionale senza precedenti da parte di Elodie che è apparsa sui social letteralmente senza nulla addosso

Nuovo singolo in vista per la cantante romana Elodie che sembra non avere proprio la minima voglia di fermarsi. “A fari spenti” si chiama la nuova canzone dell’artista sbocciata ad Amici diverso tempo fa, brano che è stato realizzato dalla collega e amica Elisa. Binomio perfetto per gli amanti del genere che non vedono l’ora di ascoltare quello che ha tutte le intenzioni di confermarsi il tormentone dell’autunno ormai entrato in scena.

Per celebrare la nuova uscita, Elodie ha pensato bene di regalare al suo pubblico uno scatto a dir poco conturbante. Fari spenti e niente addosso per la cantante che ha letteralmente mandato in tilt il mondo del web e non solo. Scatto da madre natura per lei che ha trovato un modo a dir poco appariscente per pubblicizzare il suo ultimo lavoro.

Pioggia di mi piace da parte del pubblico verso l’artista che ha dimostrato ancora una volta di essere una delle reginette della scena musicale italiana. Merito delle sue qualità artistiche ma anche di una bellezza con cui è difficile reggere il confronto da parte di molte sue colleghe.

Elodie si spoglia: il lancio promozionale è da capogiro

Insomma, abilità canore più bellezza sono la ricetta perfetta per sfondare nel mondo della musica. Elodie è riuscita ad abbinare queste due caratteristiche come poche altre cantanti e ora si gode tutto il meritato successo. Capelli sciolti a coprire il seno e mano appoggiata sulle parti intime per non lasciare tutto in bella mostra. Un vero mix tra Eva, la prima donna, e madre natura.

Il pubblico del web è letteralmente impazzito di fronte allo scatto, incetta di likes e commenti per Elodie che ha così portato le interazioni sul proprio account ufficiale ad un livello mai visto prima. Svolta anche per il mondo dei social che sembra ormai essersi privato di ogni catena e censura, o quasi.

Elodie quest’estate ha fatto poche vacanze e molti spettacoli. In questo periodo sembrava essere andata in pausa invece ha continuato a lavorare per regalare al suo pubblico un nuovo emozionante lavoro. Il brano, accompagnato dal video ufficiale dove (non) indossa gli stessi panni dello scatto, è uscito da poche ore e sta ottenendo grandissimi risultati.