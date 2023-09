Serie A, esonero immediato: ecco chi arriva

Un’altra panchina sta per saltare dopo l’ennesima pesante sconfitta stagionale. Un momento decisivo per cambiare subito guida tecnica

L’entusiasmo non è più quello della passata stagione: ora potrebbe arrivare subito l’esonero per cercare di svoltare in tempi brevi. La classifica non sorride alla squadra di Serie A, che ora dovrà cercare di ricreare quel feeling che si è ammirato negli scorsi mesi.

In estate sono partiti diversi giocatori di livello assoluto che sono stati protagonisti negli anni scorsi. Ora c’è voglia di trovare subito la quadratura per uscire in poco tempo dalla zona retrocessione. Soltanto tre punti conquistati in queste prime giornate di Serie A: così non va assolutamente bene per la compagine italiana. Intorno alla squadra vige tanto pessimismo con la squadra che è apparsa senza mordente: l’entusiasmo è svanito improvvisamente dopo un’ottima stagione. Tante cessioni eccellenti hanno inciso tantissimo con l’allenatore costretto a valorizzare i talenti messi a disposizione dalla società, ma c’è bisogno di ulteriore tempo per incidere.

Serie A, le chance sono finite: ecco il sostituto

Saranno giorni decisivi per prendere la migliore decisione possibile per svoltare in Serie A. La situazione è davvero peggiorata nelle ultime settimane con soli tre punti conquistati. Tanta sfortuna con errori grossolani anche a porta vuota, come contro la Fiorentina.

L’Udinese potrebbe così pensare all’addio di Andrea Sottil: esonero in vista per l’allenatore della compagine friulana. Un momento decisivo per prendere una decisione dopo la pesante sconfitta di Napoli: come ha svelato l’esperto, Alfredo Pedullà, non si è visto un’armonia di gioco. Ora il possibile sostituto potrebbe essere l’ex Ct dell’Under 21 italiana, Paolo Nicolato, già monitorato a lungo dalla dirigenza bianconera.

Il club friulano avrebbe così preso una decisione: fiducia a tempo per l’allenatore Sottil. In caso di sconfitta contro il Genoa, sarà sollevato dall’incarico. Nicolato resta in pole, ma potrebbe esserci anche una sorpresa dell’ultim’ora. Dopo il poker rifilato dal Napoli, ora l’Udinese cercherà di avere la meglio nello scontro diretto che si preannuncia già decisivo.

Saranno giorni decisivi prima dell’esonero ufficiale: Sottil si giocherà il suo futuro a partire dalla prossima sfida contro il Genoa. Servirà una grande prova di forza per un colpo di scena che sembra difficile al momento. Una voglia di cambiare completamente spartito per uscire in tempi brevi dalla zona retrocessione: la verità si conoscerà a breve.