Serie A, colpo Koopmeiners: l’annuncio dell’agente

In Serie A la big sta lavorando al colpo Teun Koopmeiners, con la trattativa che finalmente subisce una svolta molto importante. L’agente, in tal senso, è uscito allo scoperto ed ha svelato la volontà del calciatore e lo stato di avanzamento dei lavori. Andiamo a vedere le ultime.

Anche in questa annata 2023/2024 tra i migliori centrocampisti del nostro campionato in queste prime sei giornate c’è stato senza ombra di dubbio Teun Koopmeiners. Abbina, infatti, in una maniera che non lascia davvero mai indifferenti, una classe con pochi eguali ed un dinamismo incredibile. Il tutto condito con un fisico statuario che lo mette nelle condizioni di vincere praticamente tutti i duelli. Piace, ovviamente, a tanti club, in Serie A ma non solo, ed ora da questo punto di vista arriva una svolta inattesa. L’agente è uscito allo scoperto ed ha svelato quello che è lo stato di avanzamento dei lavori, per così dire, per il suo passaggio in una big italiana. Andiamo a scoprire insieme cosa ha detto e quali sono le intenzioni del ragazzo.

Serie A, dall’Atalanta ad un’altra big

A 25 anni e dopo tante annate a livelli importanti all’AZ Alkmaar prima ed all’Atalanta poi, Teun Koopmeiners è ora pronto al grande salto in avanti. Sono tante le squadre interessate a lui, ma ce n’è una che si sta muovendo in maniera più importante.

Come raccontato dal suo agente ai microfoni di TVPlay, l’Atalanta nella scorsa estate non ne ha voluto sapere di cederlo. Nessuna offerta, però, dalla Juventus, mentre il Napoli ci ha seriamente provato. Importanti, in tal senso, le sue parole in vista del futuro: “Il Napoli ha avuto una grande stagione nello scorso anno tanto in Italia quanto in Europa, può essere una opzione interessante“. Al momento, però, come da lui spiegato, sono aperti i dialoghi con l’Atalanta per il rinnovo.

Koopmeiners al Napoli, niente Juventus

Bart Baving, agente del calciatore, ha dunque confermato quanto trapelato anche in maniera molto importante in estate. L’interesse del Napoli, dunque, è reale e, in più, non ha chiuso la porta anche ad un ipotetico trasferimento in azzurro anche in prospettiva futura. Inutile dire che, visto il livello del calciatore, gli azzurri farebbero un grande passo in avanti. Nessun interesse concreto, invece, da parte della Juventus, che pure sembrava sulle tracce di Koopmeiners.