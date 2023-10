Mourinho lascia, a Roma si genera l’effetto domino: via in 7

In casa Roma i tifosi si attendevano un inizio di stagione piuttosto diverso. Intanto società e tecnico fanno già importanti valutazioni.

La stagione della Roma non è iniziata nel migliore dei modi. Dopo un mercato all’insegna di colpi come N’Dicka, Renato Sanches e soprattutto Romelu Lukaku i tifosi (e la società) attendevano ben altro. Il club giallorosso invece sembra alle prese con gli stessi problemi dello scorso anno, una situazione davvero difficile da gestire. La Roma è distante dalla zona Champions e per una squadra con la coppia d’attacco Dybala-Lukaku non erano certamente queste le aspettative di inizio stagione.

Nelle ultime gare il club è apparso anche in ripresa ma al momento la Roma esprime un gioco tutt’altro che entusiasmante ed anche il tecnico Josè Mourinho è finito sul banco degli imputati. Il portoghese non gradisce ciò, considera il mercato abbastanza insoddisfacente rispetto alle sue aspettative e vede la Roma distante dalle big nostrane. Difficile arrivare ad una rottura adesso, ma al momento sia il tecnico che il club non sembrano affatto intenzionati a rinnovare il contratto, attualmente in scadenza a giugno 2024.

Mourinho-Roma, l’addio a fine anno appare quasi certo e di conseguenza anche il futuro di alcuni calciatori è in bilico. Il tecnico stringe da sempre un legame forte con i giocatori che allena ed è probabile che alcuni calciatori giallorossi possano salutare a fine anno. I principali papabili sono sette, una situazione preoccupante e non poco per la società e per i tifosi. I primi due calciatori in bilico sono Paulo Dybala e Romelu Lukaku, il secondo anche in prestito secco, e al momento senza Mourinho appare difficile un suo riscatto. Dybala è arrivato a Roma convinto da Mourinho e c’è preoccupazione circa il suo futuro.

Roma, tanti nomi verso l’addio

Oltre a loro due appare probabile l’addio anche per il portiere Rui Patricio. L’estremo difensore non convince (a prescindere da Mourinho) e comunque è in scadenza, difficile arrivare al rinnovo. Oltre a questi tre calciatori di primo piano potrebbero dire addio anche Spinazzola, Diego Llorente, Kristensen ed Azmoun. Tutti calciatori legati per un motivo o un altro al leggendario tecnico portoghese della Roma. Con Mourinho sono quindi 7 i probabili addii in casa Roma.

Senza dimenticare la situazione di Renato Sanches – calciatore in prestito – e con la Roma che valuterà quest’anno il suo riscatto. Molto dipenderà comunque da come andrà questa stagione, al momento l’Europa che conta sembra lontana ma i tifosi sperano in un colpo di coda del tecnico e della squadra capitolina.