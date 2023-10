Colpo per il futuro: la Juve ha mandato gli osservatori

La Juventus pensa al post-Pogba: nel mirino c’è Hojberg ma non è da escludere un colpo per il futuro. Giuntoli si è già mosso

Cambia tutto in casa Juventus, dopo la conferma della positività di Paul Pogba al testosterone. L’esito delle contro-analisi ha infatti spento in maniera definitiva la speranza del club di riavere presto a disposizione il francese il quale, adesso, rischia una squalifica fino a 4 anni. I suoi legali proveranno a ridurre la portata della sanzione a 12 mesi tuttavia il matrimonio con la Vecchia Signora, salvo clamorose sorprese, è ormai agli sgoccioli.

A confermarlo è il fatto che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha già iniziato a muoversi al fine di trovare un adeguato sostituto dell’ex Manchester United. Due le strategie attualmente al vaglio. La prima consiste nel prendere un elemento esperto, già pronto e in grado di fornire fin da subito un contributo fattivo alla causa.

Il preferito del manager risponde al nome di Pierre-Emile Hojberg, scivolato ai margini del Tottenham. Il danese nella scorsa stagione era stato il faro degli Spurs, totalizzando 35 presenze in Premier League (tutte da titolare) condite da 4 gol e 5 assist. Buono, inoltre, il bottino in Champions League: una rete e due passaggi vincenti in 7 apparizioni.

Il nuovo tecnico Ange Postecoglu, invece, lo ha messo da parte puntando forte a centrocampo sul duo composto da Pape Sarr ed Yves Bissouma. L’ultimo strappo si è consumato sabato scorso, in occasione del match vinto ai danni del Liverpool: il greco, infatti, lo ha mandato in campo soltanto al novantesimo. Una situazione inaccettabile per Hojberg, che quindi dato mandato al proprio manager di trovare una exit-strategy in vista di gennaio. La Juventus si è mostrata piuttosto interessata ma ha già fatto sapere agli inglesi di essere disposta a prenderlo soltanto in prestito con diritto di riscatto.

Juventus, nuovo colpo per Giuntoli: gli osservatori del club in azione

L’altra idea valutata dalla dirigenza consiste invece nell’investire le risorse risparmiate tramite la rescissione del contratto di Pogba su un giovane talento in rampa di lancio. Nel mirino della Vecchia Signora, in particolare, è finito Arthur Vermeeren di proprietà dell’Anversa. Il classe 2005, nonostante la giovane età, è divenuto una colonna portante della squadra belga mettendosi in mostra durante le gare di Champions perse per mano del Barcelona e lo Shakthar Donetsk.

Il 18enne, in entrambe le occasioni, non ha demeritato. Anzi. Contro gli ucraini è risultato tra i migliori in campo, grazie ai due preziosi assist forniti ai compagni. Gli osservatori juventini hanno avuto modo di visionarlo dal vivo proprio mercoledì. Ottime le relazioni poi trasmesse a Giuntoli il quale, a breve, dovrà decidere il da farsi. Un colpo per l’immediato o investire sul futuro della Juventus? Staremo a vedere.