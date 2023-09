Lo hanno offerto alla Juve: in prestito si può chiudere subito

La Juve pensa già al mercato di gennaio: ai bianconeri è stato offerto un profilo che potrebbe essere utile. L’operazione potrebbe avviarsi in prestito

La squadra di Allegri si è mossa poco durante il calciomercato estivo, ma potrebbe aggiungere una pedina in inverno. Ostacolo, la concorrenza.

La Juve ha rialzato la testa dopo la brutta sconfitta rimediata contro il Sassuolo. La vittoria di misura in casa sul Lecce con la firma di Milik ha permesso ai bianconeri di tornare in scia con le squadre in vetta.

Il prossimo impegno, però, sarà dei più complicati: la squadra di Allegri, infatti, dovrà andare a Bergamo per affrontare l’Atalanta.

Nel frattempo, però, si parla anche di mercato. In estate l’unico colpo è stato Weah, ma a gennaio si potrebbe aggiungere una nuova pedina per rinforzare il centrocampo che, ad oggi, è orfano di Pogba.

Juve, offerto un centrocampista: si può chiudere in prestito

La Juve, in estate, ha deciso di non intervenire sul centrocampo perché convinta di avere a disposizione delle certezze. Il rinnovo di Rabiot, unito agli exploit di Fagioli e Miretti e al ritorno di Pogba, rappresentavano una solida base per Allegri.

Gli infortuni del 10 bianconero e la conseguente sospensione a causa della positività al doping, però, hanno riaperto un problema che ha caratterizzato la scorsa annata.

Dunque è altamente probabile che in inverno si decida di aggiungere un nuovo centrocampista alla rosa. Uno dei profili più desiderati sarebbe quello di Thuram del Nizza, fratello minore dell’attaccante dell’Inter. Tuttavia, negli ultimi giorni si starebbe aprendo un’altra pista: secondo alcune indiscrezioni, infatti, i nuovi agenti di Hojbjerg lo avrebbero offerto alla Juve.

Il centrocampista ha appena cambiato procuratore dopo un’estate in cui è saltato il suo trasferimento all’Atletico Madrid. Il danese non è un titolare per Postecoglou e vorrebbe lasciare il Tottenham per vivere una nuova esperienza. Hojbjerg ha caratteristiche decisamente diverse da Pogba, ma potrebbe essere un profilo interessante per Allegri.

Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2025 e potrebbe permettere alla Juve di intavolare una trattativa in prestito di sei mesi con l’aggiunta di un’opzione per il riscatto in estate. Per l’ex Southampton potrebbe rappresentare un’opzione per rilanciarsi anche in vista dell’Europeo (per cui la Danimarca deve ancora qualificarsi). Ad ora è solo un’idea, ma potrebbe concretizzarsi con il passare delle settimane. Ciò che pare certo, però, è che difficilmente Hojbjerg rimarrà a Londra.