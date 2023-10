Juventus, infortunio e tegola: salta il Milan, le condizioni

Questa sosta Nazionali non poteva iniziare peggio di così per la Juventus, che ha perso per infortunio uno dei suoi giocatori più importanti. Oltre al danno ci potrebbe essere anche una clamorosa beffa, visto che il problema fisico patito dal bianconero potrebbe costringerlo a saltare il big match di domenica 22 ottobre contro il Milan.

“Conosco il mio corpo, ho subito capito di essermi fatto male“, così si è espresso il giocatore della Juventus, che nel post partita di questa notte ha subito messo in chiaro le cose, facendo inevitabilmente preoccupare tutto l’ambiente bianconero, ed in modo particolare Massimiliano Allegri.

Le condizioni del giocatore saranno comunque valutate nelle prossime ore prima dallo staff medico della Nazionale e poi da quello della Juventus, con la speranza che nulla di particolarmente grave possa essere successo.

Tegola Juventus, infortunio in Nazionale: le condizioni

Brutte notizie arrivano dalla sosta nazionali per la Juventus di Massimiliano Allegri, che nella notte ha perso per infortunio uno dei suoi titolari.

Intorno al 42′ della sfida fra Brasile e Venezuela, infatti, Danilo è stato costretto a lasciare il campo perché impossibilitato a continuare. Il difensore della Juventus, patito il problema, si è immediatamente fermato, e la speranza di tutto il mondo bianconero è che questa decisione possa aver in qualche modo scampato ogni forma di pericolo più grave. Al momento, però, una diagnosi completa sulle condizioni di Danilo non può essere ancora fatta, anche se la base del problema è, sfortunatamente, ben nota.

Stando infatti a quanto riportato da TMW, Danilo è stato costretto a dare forfait durante Brasile-Venezuela a causa di un infortunio muscolare. Nelle prossime ore il capitano della Juventus si sottoporrà ad una serie di controlli che potranno dire di più sull’entità di questo problema, con un pensiero di riguardo, ovviamente, alla sfida di domenica prossima contro il Milan a San Siro.

Juventus: Danilo a rischio per la sfida contro il Milan

A fronte di questo infortunio muscolare la presenza di Danilo contro il Milan è in forte dubbio. Prima di tutto bisogna scongiurare ogni forma di lesione, perché in quel caso il capitano bianconero non salterebbe solo la sfida di San Siro contro il diavolo.

Per questo motivo, come consuetudine d’altronde, il brasiliano nei prossimi giorni, o addirittura nelle prossime ore, si sottoporrà ad una serie di accertamenti che definiranno l’entità di questo infortunio che non fa dormire sonni tranquilli in primis a Massimiliano Allegri, che potrebbe fare a meno di tutto nella sua difesa tranne che di Danilo per l’appunto.

La speranza, comunque, è che per si possa trattare di una semplice contrattura, ed in quel caso il brasiliano non avrebbe problemi a guidare la difesa bianconera contro il Milan.

Juventus: Danilo salta l’Uruguay

In attesa di capire di più sulle condizioni di Danilo, è pressoché scontato il fatto che il capitano della Juventus salti la prossima sfida del Brasile contro l’Uruguay. Decisione precauzionale ed a tratti anche obbligatoria della Seleçao, anche perché si teme realmente che l’infortunio muscolare del brasiliano possa essere più grave del previsto. Non resta altro che attendere gli esiti degli esami.