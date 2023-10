Inter, che regalo ad Inzaghi: si chiude a gennaio

L’Inter potrebbe mettere a segno un bel colpo per Inzaghi, una sorta di regalo per il mercato di gennaio. L’idea può andare in porto nei prossimi giorni

I nerazzurri sono alla ricerca di alcuni ruoli per migliorare ancora di più la rosa. In particolar modo c’è un reparto che ha forse bisogno di un acquisto mirato e nella finestra invernale si può arrivare a dame. Inzaghi può sorridere.

L’Inter è partita come la grande favorita per il campionato di questa stagione ma dopo 8 giornate si trova al secondo posto. L’avvio da schiacciasassi, culminato con la vittoria per 5-1 sul Milan, ha lasciato nelle ultime settimane spazio ad un piccolo crollo. Sconfitta in casa con il Sassuolo e pareggio con il Bologna (con rimonta subita dal 2-0 al 2-2) che non può lasciare sereno Simone Inzaghi.

Questo deve essere l’anno dello scudetto per l’ex tecnico della Lazio, arrivato alla sua terza stagione ad Appiano Gentile. Dopo le due Coppe Italia e Supercoppe Italiane e la finale di Champions League, il suo obiettivo non può che essere la Serie A. Dovrà fare però i conti con i cugini rossoneri, oltre alla Juve di Allegri che è libera dagli impegni europei di coppa.

Il mercato estivo dell’Inter è stato di primissimo livello, con tanti innesti utili e mirati. Da Thuram ad Arnautovic, passando per Pavard, Cuadrado, Carlos Augusto, Bisseck e Klaassen. Eppure qualcosa ancora manca, una certa lunghezza a centrocampo che gli infortuni hanno intaccato. Sensi non può essere considerato visti i continui stop e a questo punto c’è bisogno di un nuovo profilo.

Inter, a gennaio il nome nuovo è Soucek: trattativa aperta con il West Ham

Il nome che piace da matti sia a Marotta che a Piero Ausilio è quello di Tomas Soucek. Il mediano della Repubblica Ceca è in grado di ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo, ma soprattutto può prendere in mano i compiti di regia. Ai nerazzurri manca un vice Calhanoglu, considerando che Asllani non ha finora dato risposte convincenti.

Soucek ha vinto con il West Ham l’ultima Conference League, in finale contro la Fiorentina, e a 28 anni (classe ’95) è al top della sua maturità calcistica. Alto 192 centimetri è dotato anche di un fisico straordinario, perfetto nei duelli aerei e nei contrasti. Gioca in Premier League dal 2020, dopo essersi messo in mostra nello Slavia Praga. Un po’ Milinkovic-Savic un po’ Calhanoglu, per la gioia di Inzaghi che sogna un giocatore così ormai da tempo.

Il contratto in scadenza nel 2024 permetterebbe all’Inter di ragionare sull’acquisto di Soucek a parametro zero, anche se gli ‘Hammers’ hanno una opzione per il rinnovo di un altro anno. Se i nerazzurri volessero anticipare l’arrivo del ceco già a gennaio, ecco che ai londinesi dovrebbe venir corrisposto una sorta di indennizzo, 6-7 milioni almeno.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI