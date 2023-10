Scommessa rischiosa: la Juve ci prova a gennaio

Il mercato della Juve si accende per il centrocampo. Una scommessa rischiosa è nel mirino di Giuntoli per gennaio

Le recenti vicende extra-campo stanno dando molti problemi alla Juventus e al suo centrocampo. Con il caso Fagioli, che si aggiunge alla positività di Pogba nel test anti-doping, i bianconeri devono correre ai ripari a gennaio per non ritrovarsi senza centrocampisti titolari in mezzo al campo.

Diversi i nomi girati intorno alla Juve nelle recenti voci di mercato. Obiettivi come Thuram e Samardzic fanno gola ai tifosi bianconeri, ma c’è un altro nome, passato più in sordina, che potrebbe fare al caso loro. Sarebbe un vero e proprio ritorno di fiamma.

Giuntoli sta sondando il terreno per un nuovo centrocampista da regalare ad Allegri, e tra i vari nomi della lista spunta quello di Youri Tielemans. Il centrocampista belga, attualmente in Premier League, sta tornando tra i possibili acquisti della Juventus dopo anni dall’ultimo corteggiamento (nel 2016).

Quello di Tielemans può essere un jolly per gennaio, e può dare nuova vita al centrocampo bianconero. Ecco le possibili cifre e il punto sulla situazione del giocatore.

Tielemans obiettivo per il mercato della Juve: le cifre e le alternative

Attualmente titolare nell’Aston Villa (in Premier League) Youri Tielemans ne ha passate tante dai tempi in cui era la stella del futuro in Europa. Dopo essere passato dall’Anderlecht al Monaco nel 2017 , il belga è diventato titolare fisso in Francia, fino ad arrivare ad un valore di 45 milioni di euro. Questa è stata la cifra spesa dal Leicester per portarlo in Premier League. Sta continuando proprio in Inghilterra la sua carriera, dove l’Aston Villa l’ha preso a costo zero.

La Juventus sta osservando la situazione intorno al giocatore, data l’emergenza a centrocampo. Il belga classe 1997 è ormai un giocatore esperto, perfetto per entrare nelle dinamiche della Juve di Allegri. Da stabilire, però, le possibili cifre della trattativa.

Il giocatore vale circa 20 milioni di euro al momento, e la Juventus potrebbe rischiare di perderlo a causa delle cattive acque finanziarie. L’ultimo finanziamento e qualche cessione a gennaio potrebbero comunque lasciare qualche speranza per i tifosi.

Il futuro del centrocampo della Juve e del suo centrocampo non è ancora stato scritto, ma a gennaio Giuntoli farà tutto il possibile per dare ad Allegri almeno un centrocampista, per sopperire alle squalifiche e ai possibili infortuni in mezzo al campo.

Resta da vedere la volontà di Youri Tielemans, che potrebbe finalmente arrivare in Italia dopo le esperienze in Premier League e in Ligue 1.