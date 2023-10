Dall’Inter al Bayern: addio immediato

Un giocatore importante e molto promettente sul panorama europeo è pronto a salutare il suo club per andare in Germania

Le big d’Europa sono sempre in agguato, e le ultime voci di mercato parlano di un interessamento del Bayern Monaco per un giocatore emergente sul palcoscenico europeo. Un affare di mercato che coinvolge anche l’Inter, anche se indirettamente. I nerazzurri avevano infatti seguito a lungo il giocatore la scorsa estate, senza però arrivare a concludere la trattativa per i grandi costi. E adesso l’obiettivo rischia di sfuggire definitivamente.

Stiamo parlando di un rinforzo tra i pali, ruoli in cui il club milanese alla fine si risolse proprio a rivolgersi al Bayern per arrivare a Yann Sommer.

Il problema del portiere dell’Inter, comunque, è solamente rimandato. Infatti, tra l’età dell’estremo difensore svizzero e, soprattutto, il fatto che Audero sia arrivato solo in prestito, per la prossima stagione andrà trovato probabilmente un nuovo giocatore in questo ruolo.

Il problema riguarda anche il Bayern Monaco, che attualmente schiera tra i pali il veterano Manuel Neuer.

Il portierone tedesco va ormai verso i 38 anni (li compirà a marzo), e negli ultimi tempi ha avuto diversi problemi fisici. L’israeliano Peretz, per il momento, non dà ancora affidabilità come titolare, e lo stesso si può dire per l’altro veterano Ulreich (35 anni) e il giovanissimo Hulsmann.

La formazione bavarese ha allora individuato il prossimo numero 1 da mettere a disposizione di Tuchel.

Piaceva all’Inter, ma ora guarda al Bayern: vicino il colpo di mercato dei tedeschi

Stiamo parlando di Giorgi Mamardashvili, 23enne giocatore georgiano del Valencia, da qualche anno considerato tra i calciatori più interessanti in Europa nel suo ruolo.

In Spagna ha fatto vedere ottime cose, ed è ormai uno dei migliori portieri della Liga, ma le difficoltà economiche e tecniche della sua squadra lo spingono verso altri lidi. Un’avventura più ambiziosa, con il Bayern Monaco che sembra allora l’approdo perfetto per il talento caucasico.

Come detto, Mamardashvili era stato tra gli obiettivi dell’Inter per il dopo Onana, la scorsa estate, ma alla fine Marotta ha scelto un’altra strada.

A influire sulla decisione c’è stato sicuramente l’aspetto economico. Il Valencia non fa sconti per il suo gioiello, che ha un contratto fino al 2027 e una clausola rescissoria da 100 milioni.

Il Bayern probabilmente cercherà di persuadere il giocatore a chiedere la cessione, così da spuntare uno sconto al club spagnolo.