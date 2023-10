Preferisce il Bayern Monaco: che beffa per l’Inter

L’Inter pronta a muoversi nel mercato invernale per tranquillizzare Inzaghi. L’obiettivo, però, preferisce il Bayern Monaco

Migliore attacco (21 reti realizzate) e difesa meno battuta del campionato (appena 5 incassate). L’umore in casa Inter, però, non è affatto dei migliori. Il pareggio contro il Bologna, oltre a far scivolare i nerazzurri al secondo posto in classifica a -2 dal Milan, ha fatto emergere una serie di criticità che preoccupano il tecnico Simone Inzaghi in vista dei prossimi impegni. In primis, l’assenza di ricambi offensivi all’altezza dei titolari. Poche, poi, le opzioni di scelta in difesa.

Alexis Sanchez, ad esempio, ha deluso le aspettative. Rientrato a Milano dopo l’ottima esperienza vissuta al Marsiglia, il cileno ha giocato spesso tra Serie A e Champions League (6 presenze) ma non è mai riuscito, fin qui, a fornire contributi concreti alla causa.

In rosa ci sarebbe anche Marko Arnautovic, tuttavia l’austriaco è alle prese con un grave infortunio e non è ancora chiaro quando potrà tornare ad allenarsi a pieno ritmo insieme ai compagni. Negativo, infine, l’impatto di Yann-Aurel Bisseck non ambientatosi nella nuova realtà e rimasto in panchina nelle ultime 8 partite. Problematiche che hanno spinto l’amministratore delegato Giuseppe Marotta ad attivarsi in vista del mercato invernale.

Per quanto riguarda l’attacco, sono due i nomi seguiti dal manager: una delle piste battute conduce a Mehdi Taremi, il cui futuro è tutto da scrivere.

Il contratto che lo lega al Porto scade tra 8 mesi ma il suo entourage e i lusitani non sono riusciti a trovare un’intesa sul prolungamento. Il divorzio, in assenza di accordi, andrà in scena a gennaio tuttavia la forte concorrenza del Milan ha spinto Marotta a sondare un profilo alternativo: Armando Broja del Chelsea, da poco rientrato da un grave infortunio e subito tornato al gol nella sfida vinta ai danni del Fulham.

Inter, niente Chalobah: il Bayern Monaco prepara il blitz

In Inghilterra gioca un altro giocatore molto apprezzato da Marotta, ovvero Trevoh Chalobah a lungo inseguito nella scorsa estate. Il difensore 24enne non ha legato con Maurizio Pochettino e ad inizio 2024, salvo sorprese, lascerà la compagnia. Vederlo indossare la maglia dell’Inter, in ogni caso, appare difficile.

La sua volontà, stando a quanto riportato da ‘Sky Sport Germany’, è infatti quella di trasferirsi al Bayern Monaco poco soddisfatto dal rendimento offerto in campo da Matthijs de Ligt e Kim Min-jae. Il blitz dei tedeschi risulta imminente: da qui la necessità dell’Inter di tenere pronto un eventuale piano B.

Nei radar è quindi rifinito Tiago Djalò, poco convinto di restare al Lille nella prossima stagione. La trattativa relativa al prolungamento è in stand-by, con il portoghese che ha iniziato a guardarsi intorno. Lo sbarco a Milano è possibile, ma tutto dipenderà dalle strategie di Marotta. L’ex meteora del Milan sarebbe l’ennesimo affare a zero.