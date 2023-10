Colpo a costo zero: Inter-Milan, derby totale

In vista dell’estate 2024 MIlan ed Inter potrebbero tornare a lottare per un colpo stellare a parametro zero: ecco di chi si tratta

Il campo parla di una perfetta parità tra quelli che rimangono i due volti della Milano calcistica. Milan ed Inter, con passi falsi ed un rendimento assai differente, sono lì, pronte a contendersi i palcoscenici più chiacchierati ed ambiti da qui al termine della stagione.

Non è una storia nuova, tutt’altro, che Inter e Milan si diano battaglia per obiettivi di mercato graditi ad ambedue le dirigenze. È successo la scorsa estate, con un netto 2-0 messo a segno da Beppe Marotta. Frattesi prima e Thuram poi, due gioielli scintillanti che adesso alla corte di Simone Inzaghi stanno dimostrando di essere delle scommesse più che vinte. Avrebbero fatto sicuramente comodo anche a Stefano Pioli che, nel frattempo, ha comunque rivoluzionato il suo Milan in praticamente ogni zona del campo.

Corsi e ricorsi storici, di mercato, che si ripeteranno anche al termine dell’attuale annata calcistica. Perchè c’è un nome che farà sicuramente infiammare il derby di mercato tra nerazzurri e rossoneri, con la possibilità di portare un gioiello assoluto a costo zero in Serie A.

Taremi gratis: Milan-Inter all’attacco

A differenza di ciò che si potrebbe pensare, quello riguardante Mehdi Taremi non è affatto un discorso chiuso per il club di via Aldo Rossi. Il Milan, che a fine agosto ha dovuto ‘ripiegare’ su Luka Jovic, le ha tentate davvero tutte pur di strappare l’accordo all’entourage del centravanti iraniano. In scadenza il 30 giugno 2024 con il Porto, Taremi è ancora oggi un obiettivo sensibile per i dirigenti del ‘Diavolo’.

A zero, poi, l’offerta salariale considerata insufficiente dall’entourage del calciatore, potrebbe subire un rialzo riavvicinando Taremi alla maglia rossonera. C’è da considerare come il Milan, con ogni probabilità, perderà Giroud al termine della stagione: all’alba dei 38 anni il francese potrebbe chiudere la carriera altrove, non rinnovando l’accordo in scadenza. Ma attenzione anche all’Inter perchè i nerazzurri, già da qualche settimana, stanno sondando il terreno con il Porto per provare a regalare l’iraniano a Simone Inzaghi. Difficile a gennaio, nonostante il grave infortunio occorso ad Arnautovic, decisamente più golosa per Beppe Marotta l’opportunità di firmare l’ennesimo parametro zero.

Staremo a vedere come andrà a finire ma intanto il futuro di Taremi potrebbe effettivamente essere a Milano: ancora da comprendere su quale sponda del Naviglio. Il 31enne di Bushehr ha fino ad ora segnato 2 gol e firmato un unico assist nelle 10 apparizioni stagionali con la maglia del Porto, tra campionato e coppe.