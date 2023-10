Il costume sta esplodendo: like di Davide Frattesi

Davide Frattesi, entrato subito nel cuore della tifoseria interista, è molto attivo sui social. Like ad una foto con un generoso Lato A

L’avvio di stagione ha regalato numerose soddisfazioni all’Inter, a testimonianza della bontà delle operazioni di mercato condotte in estate dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta. I nuovi acquisti (ad eccezione di Yann-Aurel Bisseck e Marko Arnautovic) si sono ambientati nel migliore dei modi nella nuova realtà, contribuendo in maniera fattiva ai successi ottenuti dai nerazzurri. Tra coloro che si sono maggiormente distinti rientra Davide Frattesi, strappato al Sassuolo al termine di un lungo corteggiamento.

Il 24enne, pur partendo la maggior parte delle volte dalla panchina, ha saputo comunque rendersi utile alla causa della Beneamata. Suo, ad esempio, l’assist a Lautaro Martinez che ha consentito a Simone Inzaghi di evitare la sconfitta nella prima partita di Champions League sul campo della Real Sociedad. Il classe 1994, inoltre, è andato a segno nel derby fissando il punteggio sul definitivo 5-1 in favore dell’Inter. Quanto basta per farlo entrare subito nel cuore della tifoseria.

La sua ascesa, in seguito, è stata frenata dall’infortunio subito in allenamento a fine settembre (lieve risentimento ai flessori della cosci destra), che lo ha costretto a restare ai box e a saltare le successive gare contro la Salernitana, il Benfica ed il Bologna. Ora, però, il peggio è alle spalle. Il centrocampista infatti, grazie alle cure dello staff medico, è tornato regolarmente a disposizione del proprio allenatore e conta di tornare presto decisivo in modo tale da regalare altre gioie al club e ai supporter.

Frattesi mette mi piace: la foto è esplosiva

A beneficiare della popolarità in costante crescita di Frattesi è anche sua sorella Chiara, dallo sguardo magnetico e dalle forme giunoniche. Una bellezza che ha fatto subito breccia nel cuore dei sostenitori interisti. Il merito è da ricercare pure nelle foto ad alto tasso di sensualità che la ragazza pubblica spesso sul proprio profilo Instagram. In quella postata di recente, ad esempio, Chiara indossa un top giallo che fa decisamente fatica nel contenere il suo generoso Lato A.

Immediati, in maniera inevitabile, i like e i commenti dei suoi follower che, in questi mesi, le hanno consentito di registrare numeri record sul popolare social network e diventare nota a livello nazionale. La foto in questione ha inoltre ricevuto il like del fratello Davide, a testimonianza di quanto siano uniti i due. I tifosi, intanto, hanno diversi motivi per sorridere.