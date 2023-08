Chiara Frattesi da applausi in costume: foto incantevole

La bella sorella del noto centrocampista dell’Inter Davide Frattesi, Chiara, ha postato nelle scorse ore uno scatto in costume da capogiro

L’estate è il periodo più caldo dell’anno ed uno di quei dettagli che contribuiscono ad alzare le temperature è sicuramente il calciomercato. Uno dei protagonisti di questa sessione estiva è stato Davide Frattesi, approdato all’Inter targata mister Simone Inzaghi dal Sassuolo. Un colpo interessante, che non è stato affatto semplice da realizzare.

Questo perché si registrava non poca concorrenza per l’acquisto della mezz’ala nerazzurra, che tanto aveva impressionato durante lo scorso campionato di Serie A. L’Inter si è assicurata le sue prestazioni in prestito con obbligo di riscatto: 33 milioni (6 subito) più 5 di bonus più il 10 per cento da un’eventuale futura rivendita. Nell’operazione, inoltre, è stato inserito pure il cartellino di Samuele Mulattieri, girato al Sassuolo con una valutazione di 6-7 milioni di euro.

Al calciatore, invece, un contratto fino al 2028 da 2,8 milioni netti a stagione. Insomma, si tratta di uno step fondamentale per la carriera di Frattesi, il quale intende ritagliarsi uno spazio importante nelle fila nerazzurre. Missione semplice? Tutt’altro. Di certo gli servirà ancora il supporto della famiglia, che non è mai venuto a mancare finora.

In particolare, Davide è legatissimo alla sorella Chiara, che spicca per la sua bellezza decisamente sopra la media. Nata e cresciuta a Roma, la sorella del centrocampista dell’Inter ha preso parte a numerosi concorsi di bellezza e attualmente ricopre il ruolo di modella nel settore beauty. La ragazza romana è pronta a far impazzire i propri follower.

Ora ne conta più di 58mila sul proprio profilo Instagram (dove lei è sempre molto attiva), ma il numero in questione è destinato a salire notevolmente. Chiara, dal canto suo, ha già conquistato i tifosi della ‘Beneamata’, che la riempiono di commenti e complimenti per il suo aspetto fisico irresistibile. Lei è la prima tifosa di Davide. Non ha mai smesso di incoraggiarlo, gli è rimasta accanto anche nei momenti più complicati.

Chiara Frattesi da capogiro in costume: la sorella di Davide lascia senza fiato

Quando sembrava che diventare un giocatore affermato fosse fin troppo difficile. Il campo, però, sta raccontando una storia ben differente e sicuramente Chiara sarà super orgogliosa del proprio fratello. Nel 2018 arrivò tra le finaliste di Miss Grand Prix (all’età di 16 anni) e, anche se adesso fa l’influencer, il suo sogno è diventare in futuro una giornalista affermata.

Ama molto gli animali, in particolare i cavalli. Inoltre, per curare il suo aspetto fisico Chiara si rivolge ad un personal trainer molto speciale. Si tratta di Teo Falcione, ex giocatore di beach volley rimasto nello staff della nazionale. E i risultati sono davvero ottimi.

Lo dimostra, tra le altre foto, pure l’immagine postata da Chiara poco più di una settimana fa. Nello scatto la si può ammirare con indosso un costume bianco da favola, che esalta le sue forme e la sua abbronzatura fantastica. Neanche a dirlo, la foto ha mandato in tilt i fan. E come potrebbe essere altrimenti, d’altronde.