Calciomercato, Morata ha detto sì: torna subito in Serie A

La sua decisione ha sorpresa davvero tutti. Alvaro Morata è pronto a tornare in Italia: l’attaccante spagnolo ha già detto sì, affare imminente

Una notizia dell’ultim’ora che ha lasciato tutti senza parole. Dopo essere stato seguito dalla Roma per un lungo periodo, Morata tornerà realmente a giocare in Serie A. Ha già accettato la nuova destinazione, ecco l’intreccio decisivo nei prossimi giorni. Un affare totale per puntare sempre più in alto per realizzare un nuovo trasferimento in Italia.

Il suo rapporto con l’Italia è stato sempre entusiasmante con il legame con la moglie Alice Campello. Ora l’attaccante dell’Atletico Madrid è pronto a tornare a segnare gol decisivi in Serie A: un affare totale per arrivare ad uno dei migliori centravanti d’Europa. Sempre più vicina la sua separazione da El Cholo Simeone, con il quale ha sempre ottenuto un rendimento costante durante gli ultimi anni.

Calciomercato, la decisione di Morata: la sorpresa dell’ultim’ora

Tutto fatto per il ritorno in Serie A di Alvaro Morata. Un affare deciso nelle ultime ore con la sua volontà che ha fatto la differenza sorprendendo tutti gli appassionati di calcio. Ecco dove giocherà, ora potrà cambiare maglia nei prossimi giorni con il trasferimento in Italia. L’affare si farà grazie al suo sì definitivo: ormai è già entusiasta di riportare i suoi figli nel Paese della moglie Alice Campello.

Come svelato da Sky Sport, l’attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid, Alvaro Morata, avrebbe subito accettato il ritorno alla Juventus: il cartellino è stato valutato circa 20 milioni dal club spagnolo. Arriverà soltanto in caso di partenza di Moise Kean, che è sempre più vicino alla cessione. Un momento decisivo per rinforzare il reparto offensivo della Juventus. Un momento decisivo a circa una settimana dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato.

Conosce molto bene l’ambiente bianconero ed ora è pronto a tornare per la seconda volta in carriera. Vestirà ancora la maglia della Juventus per riportare il club torinese in Champions League: Giuntoli ha provato a fiutare l’affare Lukaku, ma improvvisamente ha virato su Morata ottenendo subito il sì del giocatore. L’affare è ormai in dirittura d’arrivo per andare a rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Un ritorno di fiamma davvero decisivo per lo spagnolo, che è stato protagonista con la maglia dell’Atletico Madrid nelle ultime entusiasmanti stagioni. La Juventus lo aspetta ancora una volta a braccia aperte.