Sabrina Salerno bollente, lo scatto in costume lascia poco spazio all’immaginazione

Il bollente scatto in costume lascia poco spazio all’immaginazione: Sabrina Salerno anche a 55 anni lascia senza parole

Si può essere il sogno erotico degli utenti dei social network a 55 anni suonati? Beh, sì se la 55enne in questione è la sensuale e prorompente Sabrina Salerno.

Icona sexy della disco music degli anni ’80, dopo un prolungato esilio dal dorato e patinato mondo dello spettacolo, la cantante, showgirl e ballerina è ritornata alla ribalta grazie soprattutto agli scatti che puntualmente post sul suo suo seguitissimo profilo Instagram.

Grazie alle sue forme bombastiche Sabrina si fa largo tra le giovanissime influencer che vanno per la maggiore nel web e nei social network dimostrando così che sex appeal e bellezza non necessariamente fanno rima con la giovane età.

Ne ha dato un’ulteriore prova con l’ultimo scatto che la ritrae sullo sfondo di un angolo di paradiso in quell’Ogliastra, esclusiva località turistica della Sardegna, dove si sta godendo le meritate vacanze.

Sabrina Salerno bollente, lo scatto in costume lascia senza fiato

Mollemente appoggiata a quello che sembra il parapetto di un natante, con alle spalle uno scorcio del paesaggio selvaggio e ammaliante dell’Ogliastra, Sabrina Salerno, nel suddetto scatto, come scrive un suo estasiato follower, toglie il fiato.

Il bikini, infatti, fa fatica a contenere il suo bombastico décolleté. Una visione che ha mandato al settimo cielo i suoi numerosi follower che conseguentemente l’hanno premiata facendo piovere in calce alla foto cuoricini, faccine con gli occhi a forma di cuoricino e perfino dichiarazioni d’amore (“Besos desde Santiago de Chile. Sabrina, te amo“, “Baci da Santiago del Cile. Sabrina, ti amo).

Si rimane basiti dinanzi alle curve bollenti della cantante genovese per la quale il tempo sembra essersi fermato agli anni ’80 del secolo scorso quando con le sue hit orecchiabili dominava le chart di mezzo mondo e con la sua prorompente bellezza e il suo irresistibile sex appeal faceva strage di cuori.

Insomma, oggi come ieri, Sabrina Salerno fa roteare gli occhi dei suoi fan e follower con foto che mettono a nudo il suo fascino e la sua inesauribile carica erotica.

“La Sardegna non tradisce mai“, scrive la cantante nella didascalia che accompagna la foto di cui sopra. In verità, anche Sabrina Salerno non tradisce mai.

Passano gli anni, giovani e bellissime showgirl e influencer si contendono il trono del web e dei social network ma il vero sogno erotico degli italiani di ogni generazione rimane sempre lei, Sabrina Salerno, che a 55 anni suonati non ha alcuna intenzione di smettere di ‘far ballare’ i suoi fan…con le sue hit e con le sue curve hot.