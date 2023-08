Pioggia di milioni: è fatta, Roberto Mancini ha detto sì

Spunta la verità sul divorzio tra Roberto Mancini e la Nazionale italiana: arriva il sì dell’ex commissario tecnico a un’offerta clamorosa

Arrivano novità importanti sul futuro di Roberto Mancini. Dopo quasi due settimane di voci, sussurri, illazioni varie da parte dei media nazionali e internazionali, il commissario tecnico sembrerebbe aver sciolto le riserve. La decisione ormai è stata presa. Manca solo l’ufficialità per poter rendere noto a tutto il mondo quale sarà il suo futuro.

Perché, come in molti sospettavano, il Mancio non ha deciso di abbandonare la Nazionale italiana, con tutte le difficoltà e le problematiche che si porta dietro, senza avere in mano qualche alternativa di prestigio. E non si tratta del Real Madrid post Ancelotti, come ipotizzato da qualcuno, o di qualche altra importante panchina di club. A quanto pare il suo futuro potrebbe infatti essere alla guida di un’altra nazionale.

Quell’ipotesi che sembrava remota fino al comunicato stampa del 13 agosto, giorno delle dimissioni dell’ormai ex commissario tecnico, si sta facendo concreta con il passare dei giorni. Perché è certo che alla base della decisione del Mancio ci siano i problemi con Gravina, e non abbiamo dubbi sul fatto che alcune decisioni relative al nuovo staff lo abbiano quanto meno indispettito, come dichiarato dallo stesso allenatore campione d’Europa in carica nelle interviste post Ferragosto.

Questo non vuol dire però che la spinta decisiva non sia arrivata da qualcun altro. Una spinta esterna, una vera e propria sirena incantatrice che avrebbe fatto prospettare a Mancini un futuro diverso rispetto a quello garantito dall’ambiente di una federazione in cui i veleni e gli intrighi di palazzo non mancano, e non aiutano di certo il compito di chi è chiamato a lavorare sul campo.

Mancini, svolta sul suo futuro: ha detto sì, ecco dove allenerà l’ex ct

“Chi me lo fa fare?“, avrà pensato l’ex allenatore di Inter e Lazio, quando si è ritrovato davanti una proposta così importante. Una proposta che avrebbe dovuto rifiutare per amor patrio, per dare credito a un progetto federale con qualche luce ma anche tantissime ombre, completamente allo sbando, almeno all’apparenza, dopo il flop Mondiale che avrebbe dovuto portare a grandi cambiamenti, e che invece è stato digerito troppo in fretta dai maggiori responsabili.

Davanti a prospettive non certo lusinghiere, Mancio avrà pensato bene che a volte è necessario prendere delle decisioni drastiche, per il bene di tutte le parti in causa, anche rischiando di passare per il ‘cattivo’ o lo ‘scorretto’ della situazione. E così si sarebbe fatto convincere da una proposta davvero faraonica, in grado di cambiare per sempre la sua vita.

Stando a quanto raccolto in esclusiva da Notizie.com, infatti, l’allenatore jesino, a circa due settimane dall’addio all’Italia, avrebbe deciso di dire ‘sì’ all’offerta della federazione araba. Manca ancora l’ufficialità, ma a quanto pare sarà proprio lui il commissario tecnico della nazionale dell’Arabia Saudita, già protagonista negli ultimi Mondiali in Qatar.

A convincerlo, oltre a un progetto tecnico di sicura crescita, e probabilmente con pressioni minori, o comunque diverse, rispetto a quelle legate alla Nazionale italiana, è stato un contratto a dir poco redditizio. Per l’allenatore 58enne la federazione saudita avrebbe infatti deciso di investire ben 50 milioni a stagione, probabilmente per un contratto lungo almeno fino al prossimo Mondiale del 2026.