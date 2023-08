Bomba Juve, conferma ufficiale in diretta: “Allegri via”

Un sussulto di peso per i tifosi della Juventus, l’addio di Max Allegri potrebbe essere vicino nonostante l’inizio positivo in campionato

Tornano le voci di un allontanamento del tecnico, una situazione che viene ora affrontata da un presidente che ha fatto la storia del calcio italiano. La vicenda rischia di diventare un boomerang in casa bianconera.

La prima giornata di campionato ha rappresentato anche una sorta di piccolo record per quanto riguarda i social con la tematica Juventus in primo piano. Su Twitter, infatti, sono stati rari i casi di messaggi accompagnati da #AllegriOut, parola scritta e abusata in tutte le varianti nel corso della scorsa stagione.

Potenza del 3-0 rifilato a Udine ma anche di una squadra che sembra avere maggiore verve in campo, anche se non tutto è al riparo. Infatti, Max Allegri può andar via ugualmente, le dichiarazioni di un protagonista nel passato del nostro campionato sono destinate a far discutere.

Juve senza Allegri, cosa accadrà

Il tecnico bianconero è alla sua ottava stagione complessiva alla Juve, cinque scudetti di fila nel primo ciclo, poi solo delusioni nella nuova avventura in bianconero. Non che tutte le colpe siano del tecnico, la situazione societaria ha fatto il resto, privando sul campo almeno di una qualificazione in Champions League che – a conti fatti – era stata conquistata da una della Juventus meno spettacolari di sempre. Ed è su ciò anche che insiste Aldo Spinelli, svelando l’addio di Allegri.

L’ex presidente del Genoa dei miracoli e del Livorno di Lucarelli ha così fatto il suo pronostico, spiegando bene quali saranno le intenzioni del tecnico: “Allegri vuole il riscatto, poi andrà via dalla Juventus. Vuole una rivalsa, dopo la scorsa stagione che è stata tremendamente complicata. Ottenuto ciò, a fine stagione se ne andrà in Arabia Saudita ad allenare, in America o dove sarà richiesto”.

Un ultimo campionato e poi l’addio, l’opinione di Aldo Spinelli è destinata a fare discutere, l’esclusiva di TuttoJuve è analizzata nel dettaglio. Il tecnico bianconero avrebbe così l’estate 2024 come data finale per chiudere l’avventura a Torino, a un anno dalla sua scadenza del (ricchissimo) contratto. Spinelli ha avuto parole d’elogio per l’allenatore, un profilo che ai tempi aveva anche seguito per il suo Livorno: “Allegri è un grande allenatore, nei mesi scorsi aveva detto che c’erano sette giovani da inserire. Ce ne sono sempre meno in giro, e la Juve è stata brava a metterci le mani sopra”.