Idee chiare per gennaio: la Juventus ha scelto l’obiettivo, c’è anche un piano B

C’è un nuovo obiettivo in casa Juve per il centrocampo. Scelto anche il piano B, ma i bianconeri puntano forte sul giocatore

Giuntoli sta iniziando a muoversi in vista del mercato di gennaio, individuando quelli che sono gli obiettivi nei vari reparti. Non solo cessioni per migliorare il bilancio, ma anche acquisti mirati per ‘riparare’ i problemi dei bianconeri. Un nome su tutti sembra essere nella lista dei preferiti, e si trova proprio in Serie A.

Dopo il caso Pogba e le ultime notizie su una possibile maxi squalifica di Fagioli per presunte scommesse su siti illegali, la Juve si sta muovendo per il centrocampo. Il dirigente ex Napoli si è messo subito all’opera per cercare un nuovo giocatore da portare ad Allegri, per giocare subito da titolare.

Allegri e i tifosi della Juve stanno aspettando segnali da Giuntoli, che sembra aver messo nella lista Teun Koopmeiners. Il centrocampista dell’Atalanta è tra i migliori in Serie A, e il suo valore tecnico sembra essere la chiave giusta per la svolta della Vecchia Signora. Nonostante il prezzo dell’ex AZ Alkmaar, l’affondo a gennaio di Giuntoli sembra essere a un passo.

L’olandese ha ancora tempo per pensare al suo contratto, ma potrebbe scegliere un nuovo club per il suo futuro, anche rimanendo in Serie A.

Koopmeiners alla Juve: movimenti in arrivo per gennaio

La Juventus potrebbe scegliere di cedere alcuni giocatori a gennaio, con il fine di arrivare ad almeno un colpo per migliorare la squadra. Uno di questi può essere proprio Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta che ha mostrato il suo talento in campionato, dove si trova già alla sua terza stagione. Comprato dall’Atalanta nel 2021 per 14 milioni, il giocatore classe 1998 ha già all’attivo 88 partite giocate con la Dea, in cui ha segnato 16 gol e fornito 10 assist.

Schierato praticamente in tutte le posizioni a centrocampo nel corso della sua carriera, il giocatore può essere utilizzato in vari modi da mister Allegri. Attualmente alle prese con un infortunio, per cui salterà gli impegni nella sosta nazionale, il centrocampista sembra essere il profilo adatto per il tecnico toscano, nonostante il suo valore si aggiri intorno ai 30 milioni di euro.

L’alternativa all’olandese risponde al nome di Lazar Samardzic, giocatore dell’Udinese vicinissimo all’Inter nel mercato estivo. L’affare con i nerazzurri non è andato in porto, e la Juve può pensare al centrocampista tedesco ex Lipsia per la sua metà campo. Il valore del classe 2001 è di circa 15 milioni, e l’Udinese potrebbe accettare un’offerta juventina a gennaio per migliorare la squadra e tentare una salvezza sempre meno vicina.

La finestra di gennaio sarà decisiva per il futuro bianconero in questa stagione. Giuntoli ha già pronto piano A e piano B, ma per arrivare a quelle cifre bisogna ancora migliorare il bilancio.