Scandalo scommesse, cosa rischiano Zaniolo e Tonali

Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo sono finiti al centro dello scandalo scommesse dopo le parole di Corona. Ecco cosa rischiano i due calciatori.

E’ un pomeriggio molto complicato a Coverciano. La rivelazione sul presunto coinvolgimento di Tonali e Zaniolo sullo scandalo scommesse ha un po’ agitato le acque all’interno del ritiro della Nazionale. Secondo quanto riferito da Alessandro Antinelli, i due calciatori sono stati accompagnati da Buffon dalle forze dell’ordine di Coverciano per un colloquio.

I due calciatori hanno comunque lasciato il ritiro della Nazionale anche perché c’è un atto di indagine nei loro confronti. Ma andiamo a vedere nei dettagli cosa rischiano Tonali e Zaniolo in caso di una conferma di un’inchiesta.

Scandalo scommesse, la posizione di Zaniolo e Tonali

Lo scandalo scommesse è scoppiato subito dopo la notizia dell’inchiesta su Fagioli. Un coinvolgimento che Fabrizio Corona aveva anticipato qualche mese fa e proprio quanto successo con il calciatore della Juventus ha portato gli inquirenti a prendere sul serio le rivelazioni dell’ex fotografo. Il primo ad essere sentito dalle forze dell’ordine è stato proprio lui, subito dopo è toccato a Zaniolo e Tonali. Un colloquio informativo per capire meglio la loro posizione visto che, almeno fino a questo momento, non si hanno certezze.

Ma cosa rischiano Zaniolo e Tonali? In questo momento nulla. In caso di una conferma del proprio coinvolgimento sul caso scommesse, bisognerà capire se il tutto avveniva su piattaforme illegali ed eventualmente se queste riguardavano il calcio e la propria quadra. Il rischio è quello di una lunga squalifica per aver violato il codice sportivo, ma si tratta di un qualcosa difficile da prevedere in questo momento.

Di certo ora l’attenzione è molto più alta e non di esclude il coinvolgimento di altri calciatori. Le scommesse iniziano a spaventare il mondo del calcio e non possiamo escludere delle ulteriori novità in tempi brevi.

Atto di indagine per Zaniolo e Tonali

Come detto in precedenza, in questo momento c’è solo un atto di indagine che riguarda Zaniolo e Tonali. I due calciatori sono stati ascoltati a titolo informativo dalle forze dell’ordine dopo le parole di Corona sul presunto coinvolgimento nella vicende scommesse. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e quali saranno i risvolti di una vicenda che non sembra essere assolutamente destinata a finire qui.