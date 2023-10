Ronaldo di nuovo bianconero: risposta immediata

Ronaldo potrebbe tornare clamorosamente a giocare in Europa, dopo il passaggio all’Al Nassr. Una maglia bianconera sarebbe pronta per il portoghese

Che ne direste di un ritorno di Cristiano Ronaldo nel calcio europeo? L’asso portoghese compirà 39 anni a inizio febbraio, e le sue ultime uscite con la maglia del Manchester United avevano lasciato molto a desiderare, eppure un ritorno sarebbe possibile.

Il campionato saudita è di sicuro di un livello molto modesto, ma CR7 sta senza dubbio confermandosi come un mattatore della competizione, dimostrando un’ottima forma fisica.

Insomma, i presupposti per tornare nel Vecchio Continente ci sono tutti, e l’Al Nassr sarebbe disposto a concederglielo.

Ora il portoghese non è più l’unica stella della Saudi Pro League, per cui a gennaio potrebbe venirgli concesso un trasferimento in prestito in Europa.

Cristiano Ronaldo lo richiede fortemente, perché vuole avere l’occasione di mettersi in mostra ai massimi livelli e trovare posto nella rosa del Portogallo per gli Europei della prossima estate.

D’altronde, nel nuovo corso di Roberto Martinez l’ex punta della Juventus ha già trovato spazio. Lo scorso settembre, Ronaldo ha giocato un’ora contro la Slovacchia nelle qualificazioni, ed è stato nuovamente convocato per le prossime gare della nazionale.

Il ct è pronto a dargli fiducia, ma fare sei mesi in Europa sarebbero un ulteriore segnale che CR7 c’è e può dare una mano nella corsa al titolo, che i lusitani hanno già vinto nel 2016.

Cristiano Ronaldo vuole il bianconero: il piano del portoghese

A gennaio, quindi, è molto probabile che rivedremo l’attaccante nelle competizioni UEFA per club e quasi certamente vestirà di nuovo la maglia bianconera. Non quella della Juventus, ma ovviamente quella del Newcastle, il club di proprietà del fondo sovrano dell’Arabia Saudita.

L’indiscrezione di ‘El Nacional’ punta in questa direzione, nonostante non sia la prima volta che questa ipotesi viene presentata sui media.

Non sarà comunque facile per Ronaldo trovare spazio nell’attacco dei Magpies, che Eddie Howe ha costruito molto bene, come visto in Champions League contro Milan e PSG. Oggi il Newcastle ha tutte le carte in regola per superare i gironi, e la fase finale della Champions sarebbe il palcoscenico ideale per il cinque volte Pallone d’Oro. Potrebbe trattarsi della sua ultima occasione nel calcio europeo di primo piano, e Cristiano Ronaldo non intende farsela scappare. Staremo a vedere.