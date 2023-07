Un altro big lascia la Serie A: vola al Manchester United

Vola al Manchester United: un’altra stella è pronta a dire addio alla nostra Serie A. Ecco tutti i dettagli

Non sono solo i ricchi club dell’Arabia Saudita a ‘scippare’ alla Serie A le sue stelle. Come è noto, due big del nostro campionato, il croato Marcelo Brozovic, ormai ex ‘cervello’ dell’Inter, e Milinkovic-Savic, ex ‘Sergente’ della Lazio, hanno accettato le irrinunciabili offerte rispettivamente dell’Al-Nassr e dell’Al Hilal, e così nella prossima stagione faranno compagnia a Cristiano Ronaldo che li ha preceduti di qualche mese.

Anche i ricchi club della Premier League hanno tutta l’intenzione di ‘fare la spesa’ nella nostra Serie A. Nello specifico, il più attivo è il Manchester United che ha messo nell’obiettivo più di big del nostro campionato.

I Red Devils si apprestano a mettere le mani su André Onana: operazione verso la chiusura sui 50 milioni di euro più bonus.

Sofyan Amrabat nel mirino del Manchester United

Non solo Onana, i dirigenti del Manchester United hanno messo nel mirino un altro big della Serie A. Parliamo di Amrabat, centrocampista della Fiorentina

Secondo quanto riferito da Sky Sport Germania, il club inglese sta monitorando molto da vicino la situazione del marocchino.

All’attivo un solo assist in 49 presenze complessive con la maglia della Fiorentina nella scorsa stagione, Amrabat si è messo in mostra ai Mondiali in Qatar dove con la casacca dei ‘Leoni dell’Atlante’ ha conquistato uno storico quarto posto, il primo per una Nazionale africana in una rassegna iridata.

Motivo per il quale il centrocampista della Viola ha molti estimatori: oltre ai ‘Diavoli rossi’ anche il ‘Diavolo’ rossonero è sulle sue tracce.

Al momento, però, si registrano solo dei sondaggi. Nessuna trattativa per il marocchino, quindi, è in prossimità del traguardo.

Tuttavia il nome del centrocampista marocchino della Fiorentina potrebbe diventare presto molto ‘caldo’ anche perché potrebbe inserirsi il Bayern Monaco che ha già soffiato alla Serie A il suo miglior difensore della passata stagione.

Per Kim Min-Jae, baluardo della retroguardia del Napoli campione d’Italia, infatti, manca solo l’annuncio ufficiale che tarda ad arrivare anche perché il difensore sudcoreano è al momento impegnato con l’espletamento del servizio militare ma è di fatto un nuovo giocatore dei bavaresi.

Dunque, la Serie A perde le sue stelle, un’emorragia che non si arresta visto che è concreto il rischio che anche Sofyan Amrabat possa volare verso altri lidi. E siamo solo all’inizio del calciomercato…