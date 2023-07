Van Der Sar: la moglie confessa le sue condizioni

Le condizioni di salute di Van Der Sar stanno cambiando. Di recente la moglie ha parlato circa il suo stato attuale pubblicamente

Van Der Sar è alle prese con una situazione personale piuttosto delicata. Sembrerebbe infatti che l’ex portiere si stia riprendendo finalmente, dopo tanto tempo. E di questo i fan ne sono ovviamente entusiasti. Ma prima di passare alla notizia in sé, è doveroso fare un passo indietro per comprendere meglio il contesto a cui si fa riferimento.

Tempo fa per via di un’emorragia cerebrale l’ex portiere della Juventus era stato dichiarato in pericolo di vita. Si trova ancora in terapia intensiva, ma la sua situazione rispetto a quelle che erano le premesse iniziali è nettamente migliorata, contrariamente a quanto ci si poteva aspettare. Tutta la negatività incorsa aveva quasi abbattuto le speranze dei fan, che invece sono rimasti fedeli al loro beniamino supportandolo giorno dopo giorno lungo il suo calvario.

Calvario che quasi per osmosi era divenuto anche loro, essendo il suo pubblico molto affezionato alla sua figura calcistica di enorme rilievo. Per l’olandese in Italia sono state collezionate ben 66 presenze. Quanto bastano per aver fatto nascere degli estimatori accaniti anche lungo la penisola. Parlando in particolar modo dei tifosi della Juve, naturalmente.

Tornando alla sua situazione, pochi giorni fa era stato ricoverato d’urgenza in Croazia in seguito ad un’emorragia cerebrale. Tutto il mondo del calcio si era unito al cordoglio supportandolo giorno dopo giorno, sperando che con le ore trascorse iniziassero ad arrivare delle notizie confortanti. Ma così non è stato. O per meglio dire, non prima di questo tanto atteso momento. Tutte le preoccupazioni e le paure dei fan sono venute meno, facendo di fatto riaccendere le loro speranze in tempo record.

Migliorano le condizioni di Van Der Sar

Stando a ciò che dice la moglie di van Der Sar, le sue condizioni di salute sono nettamente migliorate. Il dirigente sportivo olandese non sembra essere più in pericolo di vita, e benché si trovi ancora in terapia intensiva può comunque sperare per il meglio e senza alcuna preoccupazione.

Quanto accaduto è stato comunque un fatto pesante da gestire, trattandosi di un problema di salute comune e mai facile da trattare con modi adeguati. Ad ogni modo, quello che conta è che ora il leggendario portiere dei Red Devils sia fuori da ogni pericolo.