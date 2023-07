Il centrale se ne va: saluta il Milan e cambia maglia in Serie A

Nei giorni a venire il Milan può salutare una pedina del pacchetto dei difensori centrali: il rossonero cambia maglia e resta in Serie A

Altro colpo messo a segno. Il Milan continua a muoversi sul fronte calciomercato, con la dirigenza rossonera che ha regalato a Stefano Pioli un nuovo rinforzo importante in vista della prossima stagione. Stiamo parlando, ovviamente, di Christian Pulisic, approdato dal Chelsea a titolo definitivo. I due club hanno raggiunto l’accordo definitivo sulla base di 20 milioni di euro.

L’attaccante statunitense può dare un contributo importante alla causa milanista, anche per via dell’esperienza non da poco che ha accumulato in Premier League con la maglia dei ‘Blues’. E non è l’unico calciatore sbarcato nel capoluogo lombardo dal Chelsea. Il ‘Diavolo’, infatti, si è assicurato anche le prestazioni di Ruben Loftus-Cheek, ossia un centrocampista molto forte fisicamente dotato pure di una discreta qualità tecnica.

Un profilo del genere può fare davvero la differenza in un campionato come la Serie A, anche se difficilmente riuscirà a non far rimpiangere l’assenza di Sandro Tonali. Quest’ultimo, nonostante la spiccata fede rossonera, ha scelto di fare il percorso inverso, sposando il progetto del Newcastle. Complice anche un aumento di stipendio alquanto notevole: otto milioni di euro netti a stagione più due di bonus.

Di fronte a certe cifre diventa assai complicato rifiutare. E adesso tra i tifosi milanisti si registra parecchia preoccupazione in ottica futura. Anche perché oltre a Tonali, che rappresentava il cuore della squadra rossonera, i vari supporters hanno dovuto dire addio pure a Paolo Maldini. L’ex direttore dell’area tecnica del Milan si era rivelato decisivo per la conquista del diciannovesimo Scudetto, grazie al lavoro svolto insieme a Frederic Massara.

Ma alcune sue visioni si scontravano col pensiero di Gerry Cardinale e dello stesso mister Pioli, come ha rivelato il tecnico nella prima conferenza stampa andata in scena nelle scorse ore in quel di Milanello. La proprietà americana si fida molto del tecnico emiliano e ha scelto di continuare il percorso intrapreso più di due anni fa.

Calciomercato Milan, può lasciare il club rossonero: prestito in Serie A

In questo momento, però, l’ex allenatore di Lazio e Fiorentina dà la sensazione di essere abbastanza solo. Non va sottovalutata, in tal senso, la separazione da Zlatan Ibrahimovic, il quale è stato fondamentale per la crescita di determinate pedine in forza al Milan. Ora spetterà all’amministratore delegato Giorgio Furlani, al direttore sportivo Antonio D’Ottavio e al capo scout Geoffrey Moncada rendersi protagonisti di una buona campagna acquisti.

Il tema più spinoso, di certo, è quello relativo al ruolo del centravanti, dove attualmente l’unico elemento valido è il 36enne Olivier Giroud. La società meneghina, dal canto suo, sta cercando di aggiungere alla rosa l’ex Juventus Alvaro Morata, che avrebbe ricevuto un’offerta dall’Al-Ettifaq, e non molla la pista Gianluca Scamacca. In alternativa, attenzione a Mehdi Taremi del Porto.

Nel frattempo, si pensa anche al fronte uscite. Qui entra in gioco il difensore centrale classe ’99 Matteo Gabbia. Stando a quanto riferisce ‘Tuttosport’, il Frosinone di Eusebio Di Francesco è molto interessato al talento scuola Milan, che piace assai anche al Genoa. Ad ogni modo, la compagine milanista non intende perdere il controllo sul cartellino del giovane calciatore, perciò l’eventuale partenza potrebbe avvenire soltanto in prestito. La decisione è presa.