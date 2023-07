Berrettini, tutto come previsto: ci è riuscito, finalmente

Finalmente, Matteo Berrettini. L’azzurro ha stupito tutti a Wimbledon e, ora, c’è la certezza di un’altra buon notizia per lui

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Specialmente dopo aver visto, tre giorni prima dell’inizio di Wimbledon, un video che lo riprendeva mentre si allenava, con grande difficoltà, su uno dei campi secondari dell’All England Tennis Club.

E, invece, Matteo Berrettini ha stupito, regalandoci una settimana da protagonista a Wimbledon, torneo nel quale ha ottenuto uno dei risultati più significativi in carriera, ovvero la finale raggiunta (e persa) con Djokovic nel 2021, nello stesso giorno in cui, a poca distanza, l’Italia di Mancini trionfava a Wembley nella finale degli Europei contro l’Inghilterra.

Tre giorni, a causa delle ricorrenti interruzioni per pioggia, è durato il derby azzurro con Sonego nel quale Matteo ha avuto la meglio in quattro. A seguire, un altro avversario decisamente probante come De Minaur, recente finalista al Queen’s, dominato in tre set. Stessa sorte per Alexander Zverev, sconfitto con una prestazione solida e senza sbavature.

Un ottavo meritatissimo per Berrettini quello disputato contro Alcaraz. Ci ha provato, Matteo a mettere in difficoltà il numero uno del mondo e, per ampi tratti della partita, ci è anche riuscito prima di capitolare al quarto set. Un ko che nulla toglie a una settimana londinese di per sé indimenticabile.

Matteo Berrettini, c’è un’altra buona notizia

Indimenticabile perché, oltre al citato video che ha impazzato sui social a ridosso dell’inizio del torneo, Berrettini, tre settimane prima era uscito in lacrime a Stoccarda, sconfitto nettamente da Sonego nel match di rientro dopo due mesi di stop.

Lacrime cui è seguito il forfait al Queen’s, altro torneo insieme a quello tedesco, di cui Berrettini era campione in carica. Una doppia mancata difesa del titolo che gli è costata, inevitabilmente, la perdita di punti preziosi nel ranking Atp e la conseguente discesa alla 38.a posizione della classifica mondiale.

Da lunedì prossimo, tuttavia, Matteo risalirà. L’assenza a Wimbledon dello scorso anno a causa della positività al Covid, ha posto l’azzurro nella condizione di non difendere punti in quella in corso. Tutto di guadagnato, dunque, per lui. Gli ottavi di finale gli permetteranno così di scalare sei posizioni e di portarsi al 32esimo posto, a ridosso della top 30.

Dopo Wimbledon, Berrettini tornerà in campo nei Masters americani di Montreal e Cincinnati, tappe di avvicinamento allo Us Open in programma da fine agosto a New York. In vista dell’ultimo Slam stagionale, sarà fondamentale mantenere proprio la nuova posizione del ranking che permetterà a Matteo di essere tra le teste di serie a Flushing Meadows.