Lukaku, la novità che spiazza i tifosi della Juve: tutto deciso

Romelu Lukaku sarebbe un obiettivo anche della Juventus in questo mercato, ma la notizia ha spiazzato tutti i tifosi bianconeri. Ormai è tutto deciso

Allegri è alla ricerca di un centravanti che lo convinca più di Vlahovic ma a quanto pare non potrà essere il bomber del Belgio. La corte dei bianconeri non può andare a buon fine perché il futuro del #9 del Chelsea è ormai già scritto.

Il mercato della Juventus passa inevitabilmente a fianco di quello dell’Inter. I due club rivali in Italia sono sullo stesso obiettivo di mercato, con i nerazzurri in grandissimo vantaggio. Il nome che si stanno contendendo le big italiane è quello di Romelu Lukaku, centravanti belga tornato al Chelsea.

“Big Rom” ha vissuto una stagione altalenante a Milano, passata tra problemi muscolari e qualche errore sotto porta di troppo. Nel momento in cui la forma era tornata quella dei tempi d’oro, però, c’è stato un brutto passo falso, ovvero la finale di Champions League.

La palla spedita addosso ad Ederson da pochi passi, proprio negli ultimi minuti del match, ha pesato come la spada di Damocle sulle ambizioni di Inzaghi e dei suoi di alzare il trofeo.

Nonostante questo e qualche critica, il rapporto tra il #9 e il popolo interista non si è incrinato e Marotta sta cercando di riportarlo ad Appiano Gentile anche per la prossima stagione. Qui nascono però alcuni problemi che andranno risolti alla svelta. Si perché mentre la scorsa estate l’imponente centravanti era tornato a San Siro grazie ad un prestito oneroso di una decina di milioni, quest’anno va acquistato a titolo definitivo.

Inter e Juve si sfidano per Lukaku: i bianconeri propongono Vlahovic al Chelsea, ma c’è un problema

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’avvocato Ledure e la Roc Nation, che curano gli interessi di Lukaku, saranno a colloquio in queste ore con i dirigenti del Chelsea per trovare una via d’uscita. Il ragazzo vuole tornare agli ordini di Inzaghi e per questo avrebbe rifiutato anche la Juventus.

Si perché i 45 milioni richiesti dai Blues sono un problema per l’Inter ma paradossalmente non per la “Vecchia Signora“. A Torino avevano pensato di inserire il cartellino di Vlahovic nell’operazione, giovane appetito da Pochettino, con uno scambio sostanzialmente quasi alla pari. Il problema è che il belga si è promesso all’Inter e in Italia vuole vestire solo quella maglia.

I soldi per accontentare la proprietà inglese non ci sono e Marotta sa di poter mettere sul piatto al massimo 35 milioni, derivanti dalla cessione di Onana al Manchester United.

Per “Big Rom” sarebbe pronto un contratto da 7,5 milioni di euro a stagione più bonus, sostanzialmente già accettato dal diretto interessato (la stessa cifra che prendeva con Antonio Conte in panchina). La durata del contratto sarebbe sino al 2027, un anno in più di quello in essere con il Chelsea. Vedremo se arriverà la fumata bianca.