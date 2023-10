L’ex Inter alla Juve: colpo prenotato per il 2024

Il club bianconero lavora al futuro. Il direttore sportivo Giuntoli vuole ringiovanire la rosa e riuscire a dare una beffa ai nemici

La rivalità tra Inter e Juventus ha avuto nel corso degli anni importanti alti e bassi. I tifosi però hanno sempre visto l’altro club come forse il più odiato (calcisticamente) per vicende che ancora oggi fanno molto scalpore.

Da un lato l’Inter ricorda con amarezza l’epoca di Ronaldo il ‘Fenomeno’ dove i bianconeri gli soffiarono uno scudetto poi contestato e legato a tante polemiche arbitrali. La Juve invece recrimina per Calciopoli e uno scudetto assegnato a tavolino ai grandi rivali nerazzurri.

D’altronde lo abbiamo visto in questi giorni con le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic (gli scudetti della Juve sono 38 e non 36) che la rivalità tra Inter e Juve non finisce mai. E anche le semifinali di Coppa Italia dello scorso anno hanno evidenziato tutto ciò. Spesso quando questa sfida si riversa poi sul calciomercato, i club cercano di dare una grande e ulteriore beffa ai suoi rivali.

Il club bianconero lavora al mercato e valuta diversi nomi in vista della prossima stagione. La priorità in casa Juve è il centrocampo dove le vicende Pogba e Fagioli hanno dato nuovi problemi alla squadra. Ora cerca un colpo a centrocampo e Juve ha messo nel mirino una vecchia conoscenza del calcio italiano, un ex calciatore dell’Inter. La Juve ha messo nel mirino il giovane talento Cesare Casadei.

Juve, Giuntoli sogna il colpo Casadei

Cesare Casadei è uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. L’Inter – squadra che ogni anno necessita di cessioni per alleggerire il bilancio – ha ceduto dodici mesi fa il calciatore al Chelsea, incassando quasi 20 milioni di euro bonus compresi. Casadei non ha mai trovato spazio ai Blues, complice una folta concorrenza. Il calciatore poi quest’anno è stato girato in prestito e sta giocando in Championship con la maglia del Leicester, trovando anche discreto spazio. Per ora per lui ci sono 9 presenze e 1 gol in campionato e un rendimento con alti e bassi. Al calciatore ora ci pensa la Juventus.

Il club bianconero ha sondato il mercato e potrebbe provare l’affondo nella prossima stagione. L’obiettivo del club bianconero è magari chiudere il colpo Casadei in prestito con diritto di riscatto e tutto ciò potrebbe cosi rivelarsi un affare.

La Juve potrebbe valutare Casadei un anno e poi decidere se riscattare il calciatore o meno. Da vedere anche le intenzioni del Chelsea che non vorrebbe cedere il calciatore, se non a titolo definitivo. La Juve sogna il colpo, un colpo che fa sognare i tifosi e che indispettirebbe e non poco la tifoseria dell’Inter.