Euro 2024, come evitare i Playoff: tutte le combinazioni per l’Italia

La sconfitta dell’Italia contro l’Inghilterra obbliga gli Azzurri a giocarsi la qualificazione agli Europei nelle ultime due partite

La Nazionale di Spalletti si è arresa di fronte agli inglesi: ora rimangono solamente 180 minuti per evitare i playoff in vista dell’Europeo.

La sconfitta di Wembley ha messo l’Italia con le spalle al muro. Gli Azzurri si sono illusi grazie al gol di Scamacca, giunto al termine di una bella azione corale, ma sono crollati sotto i colpo di Kane (doppietta) e Rashford. Pur non essendo finito nel tabellino, è stato decisivo Bellingham: il centrocampista del Real Madrid ha conquistato il rigore del pareggio per poi servire un delizioso assist per il momentaneo 2-1. Ora mancano solo due partite al termine delle qualificazioni per Euro 2024: i ragazzi di Spalletti hanno a disposizione due strade per evitare i temibilissimi playoff.

L’Inghilterra di Southgate ha invece già strappato il pass per andare agli Europei in Germania: agli inglesi bastava un pareggio, ma nel secondo tempo hanno dominato e vinto contro gli Azzurri. Ora resta un solo posto a disposizione in questo girone e a contenderselo saranno Italia ed Ucraina. La Nazionale vede riaffiorare vecchi fantasmi e vuole evitare ad ogni costo i playoff che, nel recente passato, tanto hanno fatto male.

Ad oggi, la formazione di Spalletti si trova a -3 da Zinchenko e compagni, ma ha una partita in meno da giocare contro la Macedonia del Nord il 17 novembre. Tre giorni dopo, invece, andrà in scena lo scontro diretto fra Italia ed Ucraina: sarà il match in cui si deciderà tutto.

Italia, incubo playoff per Euro 2024: ecco come evitarli

Gli Azzurri hanno due strade per evitare i playoff, che sono comunque garantiti in caso di piazzamento al terzo posto grazie al percorso fatto in Nations League (prima posizione nel girone). La prima è quella preferibile: battere la Macedonia del Nord per poi avere a disposizione due risultati su tre contro l’Ucraina. In questo caso, dunque, basterebbero 4 punti per essere certi di volare in Germania a giocarsi l’Europeo.

La seconda strada, invece, è quella più ‘pericolosa’. In caso di mancata vittoria contro la Macedonia del Nord, infatti, l’Italia sarebbe obbligata a vincere contro l’Ucraina: 3 punti in due partite basterebbero solamente se ottenuti nello scontro diretto in virtù della vittoria dell’andata ottenuta grazie alla doppietta di Frattesi a San Siro. Tra un mese, quindi, sarà vietato sbagliare.