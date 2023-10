L’ex Roma per l’Inter: i nerazzurri preparano il colpo

La dirigenza dell’Inter non si ferma mai. Secondo le ultime notizie di mercato i nerazzurri starebbero pensando ad un ex Roma per rinforzare l’organico guidato da Inzaghi

Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero messo gli occhi su un talento italiano che ha ben cominciato questa stagione. La dirigenza dell’Inter vorrebbe mettere a segno il colpo nella finestra di mercato invernale.

I nerazzurri anche in questa stagione saranno impegnati su tre fronti e, dopo i numerosi innesti portati a casa nel corso del mercato estivo, il club ora inizia a valutare le strategie per la sessione di riparazione.

Nelle ultime settimane, infatti, il nome di un calciatore di Serie A è stato insistentemente accostato all’Inter. Il giovane calciatore andrebbe a rimpinguare il reparto arretrato orfano di Milan Skriniar.

Dopo aver sfiorato la Coppa dalle grandi orecchie, sfuggita sul più bello nella finale di Istanbul contro il Manchester City, in questa stagione l’Inter vuole provare a migliorare il proprio rendimento. In campionato i nerazzurri seguono a due punti di distanza i cugini del Milan, battuti nel derby con un fragoroso 5-1.

In Champions League, invece, il destino dell’Inter è ancora tutto da scrivere. La stagione degli uomini di Inzaghi si preannuncia lunga e dispendiosa e per questo l’ex tecnico della Lazio ha chiesto alla sua dirigenza una rosa profonda e competitiva ad alti livelli. Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, l’Inter avrebbe messo gli occhi su un ex calciatore della Roma. Si tratta di Riccardo Calafiori, difensore classe 2002 attualmente al Bologna.

Marotta lavora per il mercato invernale: spunta Calafiori

Calafiori è cresciuto nel settore giovanile della Roma. Con la maglia giallorossa ha calcato per la prima volta i campi italiani ed europei prima di trasferirsi nel 2022 prima al Genoa, in prestito, e poi al Basilea a titolo definitivo.

Dopo solo un anno in Svizzera, il Bologna di Thiago Motta ha deciso di investire 4 milioni di euro e di riportare in Serie A il ragazzo classe 2002.

Arrivato nella parte conclusiva del mercato estivo, con la maglia dei felsinei Calafiori è stato chiamato in causa come difensore centrale a causa degli infortuni di Soumaoro e Lucumí.

La duttilità del ragazzo, che nasce come esterno mancino di difesa, sta spingendo l’Inter a farci più di un pensierino.

Sul centrosinistra, infatti, Bisseck non ha ancora convinto Inzaghi e se il tedesco dovesse lasciare l’Inter in prestito, Calafiori potrebbe diventare il sostituto ideale per la rosa nerazzurra.

